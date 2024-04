Zorgverzekeraars maken vergaande afspraken om capaciteit geboortezorg te verdelen 

Bo Geboortezorg, tekenend namens de kraamzorgorganisaties, en Zorgverzekeraars Nederland, tekenend namens de zorgverzekeraars, hebben in het convenant ook afgesproken dat alle verzekerden direct worden ingeschreven zolang de zorgaanbieder van voorkeur minimaal 24 uur zorg kan garanderen. Als dit niet mogelijk is, wordt er gebruikgemaakt van een regionale wachtlijst om de verdeling van zorg en spreiding van uren als kraamzorgaanbieders in de regio samen op te lossen. Bij de verdeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de kraamvrouw.

Als regionale spreiding ook niet voldoende is, nemen de kraamzorgorganisaties in de regio contact op met de zorgverzekeraar.

Terugvorderen toeslag

Kraamzorgaanbieders die zich niet aan de afspraken houden, kunnen door zorgverzekeraars worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Zorgverzekeraars kunnen dan een deel van de financiële toeslag terugvorderen die kraamzorgaanbieders krijgen van zorgverzekeraars.

Inschrijven bij één kraamzorgorganisatie

Cliënten van kraamzorgaanbieders worden tijdig geïnformeerd over de nieuwe afspraken. Daarbij wordt aan zwangeren gevraagd om zich bij één kraamzorgorganisatie in te schrijven. Inschrijven bij meerdere organisaties tegelijk zorgt dat er een onjuist beeld ontstaat van de te leveren zorg. Dat staat een optimale verdeling van zorgen en uren juist in de weg, aldus ZN en Bo Geboortezorg.

Verschillen tussen regio’s

Er is schaarste in de kraamzorg in Nederland. Hoe nijpend de situatie is, verschilt per regio en per periode. Zo is de zomerperiode van mei tot en met september een uitdagende tijd voor kraamzorg, vanwege vakantieperiode en het feit dat de meeste kinderen in de zomer en herfst worden geboren. De afspraken gelden voor de regio’s waar schaarste heerst.