Zorgverzekeraars moeten nog kwart van ziekenhuiszorg contracteren

Foto: only_kim / stock.adobe.com

Zilveren Kruis is van de grootste vier verzekeraars het verst. De grootste verzekeraar heeft 85 procent van de onderhandelingen afgerond. CZ heeft 70 procent van de gesprekken achter de rug. Menzis en VGZ zijn het minst ver met respectievelijk 65 procent en twee derde van de onderhandelingen afgerond. Kleinere verzekeraars DSW (71 procent), Aevitia (85 procent) en ONVZ (80 procent) zijn ongeveer net zover.

Onrust

Zorg en Zekerheid, dat in kernregio Leiden de onderhandelingen grotendeels heeft afgerond, laat weten dat een van de hordes om de onderhandelingen af te ronden ziekenhuizen zijn die de media opzochten tijdens de gesprekken. “Dit zorgde voor onrust bij verzekerden maar zette ook druk op de onderhandelingen. Hierbij zagen we dat ziekenhuizen de hoge energieprijzen en de inflatie door zorgverzekeraars gecompenseerd willen zien, bovenop de tarieven die de NZa eind vorig jaar heeft gepubliceerd. Omdat de premies op dat moment al waren vastgesteld, is het zeer ingewikkeld om aan deze eisen van ziekenhuizen gehoor te geven.”

Normaal stelsel

Een woordvoerder van DSW laat weten dat bij discussies over onderproductie ziekenhuizen de risico’s zoveel mogelijk proberen af te vangen met een staffelvergoeding. In het algemeen is het vooral lastig voor alle partijen om terug te keren naar een “normaal stelstel” waar de risico’s moeten worden gespreid, aldus CZ.

Zinnige zorg

Coöperatie VGZ laat weten in de gesprekken te kijken naar de prestaties van het ziekenhuis, het huidige tarief ten opzichte van dat van andere ziekenhuizen en de financiële positie. “Geen ziekenhuis is gelijk. Waar het ene ziekenhuis er financieel prima voorstaat en de tijdelijk hogere energierekening kan opvangen vanuit zijn eigen buffer, staat bij een ander ziekenhuis het water spreekwoordelijk aan de lippen”, laat een woordvoerder weten. “Daarom kijken wij per ziekenhuis naar de specifieke situatie en maken wij graag samen afspraken over zinnige en passende zorg voor onze leden.” VGZ verwacht binnen afzienbare tijd een groot aantal overeenkomsten te sluiten.

De verzekeraars benadrukken dat ziekenhuiszorg gewoon wordt vergoed volgens polisvoorwaarden ook als er nu nog geen contract ligt, maar voor verzekerden met een naturapolis kan het wel zo zijn dat ze later in het jaar naar een ander ziekenhuis moeten.