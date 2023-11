‘Zorgverzekeraars plegen roofbouw op Gelderse ziekenhuisorganisatie’

Geen enkele zorgverzekeraar houdt zich aan de afspraken die in 2023 zijn gemaakt met ziekenhuis Gelderse Vallei. Tussentijdse aanpassing van de tarieven als gevolg van cao-afspraken en gestegen energiekosten, zit er niet in. Hierdoor ziet het ziekenhuis zich voor enorme financiële dilemma’s gesteld.

Dat zegt Martijn Hendriks, bestuurder van ziekenhuis Gelderse Vallei. “Dit is roofbouw op een toekomstgerichte ziekenhuisorganisatie.”

Zorginkoop

Ziekenhuis Gelderse Vallei onderhandelt elk jaar met tien zorgverzekeraars over de prijzen van ziekenhuisbehandelingen. Die zorginkoopgesprekken gaan ook dit jaar weer zeer moeizaam, merkt Hendriks. De onderhandelingen gaan nog steeds hoofdzakelijk over prijs en volume en niet over daadwerkelijk passende zorg. Hendriks zegt dat zorgverzekeraars niet bereid zijn de volgens hem reële tarieven te betalen voor de zorg. De onderhandelingen lopen vast op de tarieven en de zorgkostenplafonds. Dit heeft nadelige gevolgen voor de investeringsruimte en stelt het ziekenhuis voor enorme financiële dilemma’s.

Tarieven

Volgens de ziekenhuisbestuurder ontkennen zorgverzekeraars de daadwerkelijke kostenstijging vanuit de cao en leveranciers. Daarnaast groeien de kosten voor inhuur van extern personeel het ziekenhuis boven het hoofd. In 2023 is er een gat ontstaan van 1,9 procent, voor 2024 verwacht hij een nog groter verschil. “Wij kunnen dit niet meer alleen opvangen.”

Zorgkostenplafonds

Gelderse Vallei werkt voor een deel met zorgkostenplafonds. Overschrijding van het budget leidt tot een lagere vergoeding van de kosten. De afgelopen jaren is ook daar een gat ontstaan doordat er geen afspraken konden worden gemaakt over de vulling van alle zorgplafonds waardoor er dekking is voor vaste kosten. Hendriks zegt “in contact te blijven” met zorgverzekeraars maar hij weigert verlieslatende contracten te sluiten.