Zorgverzekeraars redden grootste kraamzorgbedrijf

Interim-bestuurder Paul Hulst van Zorg in Nederland gaat volgende week praten over een herstelplan voor zijn onderneming. Hij is al enige maanden bezig met een reorganisatie van het grootste bedrijf op het gebied van kraamzorg in Nederland, dat opereert onder de handelsnamen De Kraamvogel en ZiNkraamzorg.

De reorganisatie heeft er al toe geleid dat de overheadkosten zijn teruggebracht met één miljoen euro op jaarbasis.

Mismanagement

“Zorg in Nederland is vooral in de problemen gekomen door mismanagement van de vorige eigenaar en bestuurder”, zegt Hulst. Zij waren volgens hem vooral veel tijd kwijt om het bedrijf te proberen te verkopen. Daarom is er te weinig geïnvesteerd, onder meer in het terugbrengen van de werkdruk en het aanbieden van opleidingen voor kraamverzorgenden.

Mede hierdoor liep het ziekteverzuim vorig jaar op tot gemiddeld 11,5 procent. Afgelopen najaar is de bestuurder gevraagd te vertrekken.

“Dat ziekteverzuim is onaanvaardbaar hoog”, zegt Hulst. “Niet alleen omdat het onze mensen betreft en de zorg aantast, maar ook omdat het erg veel geld kost: door doorbetaling van de salarissen en de dure inschakeling van zzp’ers die het verzuim opvangen. Het bovengemiddelde verzuim kostte ons vorig jaar ongeveer 1,8 miljoen euro. Met de toch al smalle marges in de kraamzorg hebben we vooral daardoor vorig jaar een groot verlies geleden.”

Herstelplan

Hoe het herstelplan eruit ziet, kan Hulst nog niet zeggen: “We gaan het plan eerst voorleggen aan de zorgverzekeraars. Ongetwijfeld zit daar ook veel expertise die we graag benutten. Wat ik wel kan melden is dat terugdringing van het verzuim onderdeel uitkomt van het plan. We zijn daar al druk mee bezig en gaan dat nog steviger aanpakken.”

Hulst: “Wellicht introduceer ik ook een plan om in plaats van wachtdiensten roosters aan te bieden. Dat geeft veel meer rust voor de kraamverzorgenden en betekent ook dat ze niet langer worden afgescheept met een kleine wachtvergoeding”. Hij hoopt het beroep van kraamverzorgenden mede hierdoor aantrekkelijker te maken.