‘Zorgverzekeraars schenden afspraken over afbouw depressiva’

Zogeheten afbouwmedicatie, met lagere doses, wordt door farmaceutische bedrijven niet verkocht. Eén Nederlandse apotheek, de Regenboog Apotheek in Bavel, biedt wel afbouwschema’s aan en verpakt de medicijnen in zogenoemde ‘taperingstrips’. De afbouwmethode wordt tot nu toe alleen door de kleine verzekeraars DSW en Eno vergoed. De vier grootste verzekeraars, Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis, doen dat niet. Volgens hen is er nog altijd onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor.

Elnathan Prinsen, voorzitter van de NVvP, vreest dat het nog jaren zal duren voordat dat bewijs er is. “Je kan niet tegen alle patiënten die nu met deze problemen kampen zeggen: nou, wacht maar vier, vijf, zes jaar voordat we meer kennis hebben.” De beroepsverenigingen in de psychiatrie stelden in 2018 zelf een handleiding op. Volgens Prinsen deden verzekeraars toen de toezegging om de afbouwschema’s te vergoeden.

De vier grote verzekeraars laten aan Zembla weten dat zij in uitzonderlijke gevallen wel aangepaste afbouwschema’s vergoeden, maar alleen als de patiënt dat goed onderbouwt. Dat gebeurt in de praktijk niet vaak: in 2020 vergoedde VGZ 0 keer, CZ 5 keer, Menzis 15-20 keer en Zilveren Kruis 123 keer. Het aantal aanvragen is onbekend.

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan een miljoen mensen een antidepressivum voorgeschreven.