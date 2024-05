Zorgverzekeraars sporen minder fraude op

Als ze het al ontdekken, leidt het vervolgens nauwelijks tot strafrechtelijk onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf, dat gegevens opvroeg bij alle zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Deze laatste is belast met het strafrechtelijk onderzoek voor het Openbaar Ministerie. Volgens Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht is de pakkans voor daders nu ‘nagenoeg nihil’ terwijl de fraude volgens hem zeker vier miljard euro per jaar bedraagt. Vorig jaar werd door de zes verzekeraars maar voor ongeveer 16 miljoen aan fraude opgespoord. (ANP)