Zorgverzekeraars vergoeden nieuwe behandeling bij prostaatkanker

Deze behandeling was tot nu toe voornamelijk in Duitsland beschikbaar, maar kende geen reguliere vergoeding voor Nederlandse patiënten. Door de inzet van ziekenhuizen en zorgverzekeraars kan de behandeling nu in een aantal Nederlandse ziekenhuizen op maat gemaakt en vergoed worden voor patiënten die geen betere behandeloptie meer hebben.

Apotheekbereidingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het vanaf begin dit jaar mogelijk gemaakt om dure apotheekbereidingen aan te melden voor een directe bekostiging via de zogeheten add-on prestatie. Deze ontwikkeling stimuleert innovatie en zorgt ervoor dat dergelijke innovaties ook bekostigd kunnen worden.