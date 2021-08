Zorgverzekeraars vinden voor 34 miljoen aan fraude

Zorgverzekeraars screenen nieuwe zorgaanbieders, voeren risicoanalyses uit en controleren risicovolle declaraties. Als daarvoor aanleiding is, starten ze een fraudeonderzoek. Het afgelopen jaar zijn 841 dossier onderzocht. In ruim een derde bleek sprake te zijn van fraude.

In lijn met voorgaande jaren

Met bijna 35 miljoen euro is het totale bedrag aan vastgestelde fraude weer in lijn met voorgaande jaren. 2019 had met ruim 80 miljoen euro aan bewezen fraude een flinke uitschieter. Ter vergelijking: in 2018 was dat 20 miljoen en 2017 was het 27 miljoen. De piek in 2019 was volgens ZN toe te schrijven aan een klein aantal omvangrijke zaken in de farmacie. In 2020 kwam behalve het bedrag ook de top 3 beter overeen met de sectoren waar zorgverzekeraars structureel verhoogde frauderisico’s zien: wijkverpleging, ggz en pgb.

Schaduwkant van de politiek

Verder valt in de rapportage een aantal zaken op. Het aandeel ongecontracteerde zorgaanbieders is groot bij de fraudeonderzoeken in vooral de wijkverpleging. “De schaduwkant van de politiek bepaalde keuzevrijheid is dat er minder controle mogelijk is en er een groter risico ontstaat op lagere kwaliteit en op fraude”, tekenen de zorgverzekeraars hierbij aan.

Het grote aandeel van de ggz komt mede doordat zorgverzekeraars in een vroeger stadium detecteren of er iets misgaat. “De lange declaratietermijn van de DBC’s is een beperkende factor, we verwachten dat het nieuwe zorgprestatiemodel dit punt oplost”, aldus ZN.

Doorstart onder een andere naam

De onderzoeken zijn volgens de verzekeraars steeds complexer en worden vaker juridisch betwist. Hierdoor is de doorlooptijd steeds langer. “Verzekeraars proberen waar mogelijk zelf te sanctioneren (civielrechtelijk), maar daar waar de fraude ernstiger is dienen zij een verzoek tot vervolging in. Ervaring leert wel dat vooral bestuurs- en strafrecht een lange doorlooptijd kent met onzekere uitkomsten, terwijl situaties bekend zijn waarin betrokkenen ondertussen onder andere naam een doorstart hebben gemaakt. Bovendien blijft de capaciteit van het strafrecht beperkt, waardoor maar weinig zaken hiervoor in aanmerking komen. Het tuchtrecht tot slot kent wel een snellere doorlooptijd maar is niet in alle fraudegevallen toe te passen.”

Risicogerichte aanpak

Zorgverzekeraars werken steeds meer met elkaar en met andere partijen samen om fraude te voorkomen en op te sporen. Zo waarschuwen zorgverzekeraars elkaar steeds vaker voor frauderende (rechts)personen via registraties in het Extern Verwijzingsregister (van 79 in 2014 naar 177 registraties in 2020) en werken zij samen met ketenpartners zoals de NZa, het Openbaar Ministerie (OM) en de IGJ. “Met die laatste drie partijen is de afgelopen twee jaar een specifieke casus succesvol aangepakt doordat zorgverzekeraars onderzoek deden en de betalingen stopzetten, de NZa na eigen onderzoek aangifte deed bij het OM en de IGJ de aanbieder gelastte om de zorg stop te zetten en over te dragen”, zo is te lezen in de jaarrapportage.

Informatie-uitwisseling tussen instanties

Dankzij de risicogerichte aanpak kan de kleine groep zorginstellingen en bestuurders die zich extreem en onrechtmatig verrijkt met zorggeld, effectief worden opgespoord, stelt ZN. De ervaringen met informatie-uitwisseling tussen instanties was wel aanleiding om in een werkgroep te onderzoeken of dit in de toekomst beter kan.

Wtza als drempel

De zorgverzekeraars verwachten dat het belang van een goede samenwerking in de komende jaren verder zal toenemen, onder meer met de komst van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in 2022. “Met deze wet moeten nieuwe zorgaanbieders zich onder meer melden bij het CIBG zodat zij op het gebied van kwaliteit beter gemonitord kunnen worden. Een deel van de aanbieders moet vooraf een vergunning aanvragen om zorg te mogen verlenen, waarbij ook de administratie en kennis van de regels om correct te declareren een rol spelen. Zorgverzekeraars hopen van harte dat de nadere regelgeving rondom de Wtza zo wordt ingericht dat deze een effectieve drempel vormt voor de malafide, veelal kleine zorgorganisaties die zij in de zorg aantreffen”, aldus ZN.