Zorgverzekeraars vragen borstkankerpatiënten foto’s van hun borsten op te sturen

Er zijn nog steeds zorgverzekeraars die borstkankerpatiënten vragen om foto’s van hun borsten te maken en op te sturen, om te beoordelen of hun reconstructieoperatie voor vergoeding in aanmerking komt. Dit mag al sinds 1 januari 2023 niet meer.

Uit onderzoek van de NOS blijkt bovendien dat zorgverzekeraars niet altijd zorgvuldig omgaan met de toegestuurde foto’s. Zorgverzekeraars Nederland heeft aan de NOS laten weten het weliswaar ‘vervelend’ te vinden voor de vrouwen die het betreft, maar zegt ZN: “Zorgverzekeraars kunnen niet zonder meer alles wat zorgaanbieders aanvragen vergoeden”.

Borstreconstructie

De vrouwen in het onderzoek van de NOS kregen met enig regelmaat hun operaties pas vergoed na het indienen van een klacht. Veel vrouwen die hun borsten hebben moeten laten amputeren vanwege borstkanker of preventief vanwege erfelijke belasting, kiezen voor een borstreconstructie. De eerste reconstructie-operatie wordt standaard vergoed. Maar bij vervolgoperaties, vanwege bijvoorbeeld pijn of een contourafwijking moet, anders dan bij alle andere soorten kanker, eerst worden aangeklopt bij de zorgverzekeraar. Juristen noemden dit al “niet te rechtvaardigen” en “discriminatie”.

Vergoeding

In de meeste gevallen eisen zorgverzekeraars borstfoto’s van de patiëntes om te beoordelen of de vervolgoperatie wordt vergoed. In 2021 besloot toenmalig VWS-minister Kuipers dat verzekeraars niet meer rechtstreeks aan vrouwen zelf mogen vragen om naaktfoto’s te maken en op te sturen. Per 1 januari 2023 moeten ze in het ziekenhuis worden gemaakt en worden ze opgestuurd door de plastisch chirurg.

Zorgverzekeraars

Naar nu blijkt, houden zorgverzekeraars zich hier niet altijd aan. De NOS geeft in een artikel meerdere voorbeelden. Met de toegestuurde naaktfoto’s wordt niet altijd even zorgvuldig omgegaan. Soms zijn ze ineens onvindbaar en vragen medewerkers van de zorgverzekeraar ze opnieuw op te sturen. In een ander geval hoorde een vrouw dat haar via de website van de zorgverzekeraars doorgestuurde borstenfoto’s “van het ene loket naar het andere” waren doorgestuurd. De verbinding via welke foto’s moeten worden opgestuurd, is niet altijd beveiligd.

Reacties

Het ministerie van VWS liet weten de voorbeelden ‘aangrijpend’ te vinden en liet het daarbij. VGZ zei dat het alleen in geval van een klacht kan voorkomen dat verzekerden om foto’s wordt gevraagd, bij voorkeur medische foto’s. VGZ zegt na onderzoek alleen fouten te hebben geconstateerd bij het door verzekerden onbeveiligd laten sturen van foto’s via e-mail en zal de medewerkers opnieuw instrueren. CZ meldt dat de zorgverzekeraars hoogst zelden om borstenfoto’s vraagt aan verzekerden. Alleen als de plastisch chirurg geen foto’s wil sturen. Er zouden “hoogst zelden” foto’s kwijtraken. Zorgverzekeraars Nederland schrijft: “Wij vinden het vervelend voor vrouwen dat ze in deze situatie terechtkomen, maar zorgverzekeraars kunnen niet zonder meer alles wat zorgaanbieders aanvragen vergoeden”.