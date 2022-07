Zorgverzekeraars willen stop op groei zzp’ers in de zorg

Zorgverzekeraars vragen het kabinet om iets te doen aan de groei van het aantal zzp’ers in de zorg. Werken in loondienst moet aantrekkelijk blijven, vinden zij en het werken van meer uren moet ook lonen, aldus branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal zzp’ers in de zorg is in vijf jaar tijd met 50 procent toegenomen; bijna 15 procent van de beroepsbeoefenaren in de zorg is inmiddels zelfstandige. Volgens de laatste cijfers van de Kamer van Koophandel steeg het aantal zelfstandigen in de zorg het afgelopen jaar met 11 procent naar 168.500 zelfstandigen.

Hoger salaris

Door zzp’er te worden kunnen zorgmedewerkers zich laten inhuren voor een hoger salaris, maar uit onderzoek blijkt dat ze ook vertrekken uit loondienst door slecht werkgeverschap, hoge werkdruk en gebrek aan waardering. Als zelfstandige hebben ze veel minder verplichtingen en meer keuze over wat ze wel en niet willen doen.

Uitval en personeelstekort

Volgens ZN is de inhuur van zzp’ers soms noodzakelijk om bijvoorbeeld gaten in de roosters tijdelijk op te vullen, maar structurele inzet van zzp’ers belemmert de toegang tot zorg, aldus de branchevereniging. “Het leidt tot uitval van ANW-diensten en spoedzorg, en tot hogere personeelskosten.”