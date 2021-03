‘Zorgvraag stijgt door verkiezingswensen politieke partijen’

Bijna alle politieke partijen maken in hun verkiezingsprogramma’s de toegang tot de zorgaanbieders makkelijker. Daardoor neemt de vraag extra toe, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na een doorrekening van de programma’s voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart. De zorguitgaven zouden in vier jaar toenemen tot 15 miljard euro bovenop de jaarlijkse trend.

Een belangrijke maatregel die de vraag naar zorg laat stijgen is de versoepeling van het eigen risico. Alle partijen willen het eigen risico voor verzekerden verminderen. PvdA en 50PLUS willen het eigen risico halveren. CDA, D66 en ChristenUnie verlagen het elk op hun eigen manier. Zo wil bijvoorbeeld D66 het eigen risico per behandeling maximeren op 100 euro en het CDA wil dat patiënten de helft van een behandeling betalen tot het maximum van het eigen risico is bereikt (385 euro).

Afschaffing

De VVD wil de jaarlijkse stijging van het eigen-risicobedrag bevriezen op de huidige 385 euro. SP en DENK schaffen het eigen risico af. GroenLinks maakt het inkomensafhankelijk: de 20 procent hoogste inkomens krijgen dan een eigen risico van 750 euro. Bij GroenLinks en SP komen bovendien de tandartskosten voor volwassenen in het basispakket – bij de PvdA gebeurt dat deels (alleen de halfjaarlijkse controle). Afschaffing en verlaging van het eigen risico heeft “een opwaarts effect op de zorgconsumptie”, schrijft het CPB in de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s ‘Keuzes in Kaart 2022-2025’.

Mede hierdoor stijgen de zorgkosten de komende vier jaar extra, verwacht het CPB. Dit jaar zullen de zorgkosten uitkomen op 85 miljard euro. Alleen bij de VVD volgen die de komende vier jaar de jaarlijkse trend met een toename van 8 à 9 miljard. De andere partijen zitten fors boven die trend: de PvdA trekt 5 miljard euro meer uit en DENK 6 miljard euro. De SP spant de kroon met een toename van 23 miljard in de komende vier jaar: 15 miljard boven de trend. Twee partijen in de Tweede Kamer lieten hun plannen overigens niet doorrekenen: PVV en Partij voor de Dieren.

Loonstijging

Die stijging van de zorgkosten bij de SP is niet alleen het gevolg van de afschaffing van het eigen risico. Deze partij wil ook een loonstijging voor zorgmedewerkers van 5 procent. De SP staat niet alleen in een extra beloning, maar de andere partijen willen een beperktere verhoging, rond 1 procent – de PvdA zit daartussenin met 3 procent. De enige partij die niets in petto heeft voor zorgwerknemers is de VVD.

De inkomens van medisch specialisten moeten omlaag vinden alle politieke partijen. D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdA en DENK willen dat alle medisch specialisten in loondienst gaan. VVD en het CDA willen dit alleen voor nieuwe artsen. Bovendien vinden GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en SGP dat artsen onder de Wet normering topinkomens moeten vallen.