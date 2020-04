Zorgwerkgever mag pensioenpremie PFZW tijdelijk later betalen

De zorgsector mag – als dat noodzakelijk is – de maandelijkse premieafdracht aan pensioenfonds PFZW uitstellen of gespreid betalen. Dit om te voorkomen dat tijdens de corona-crisis instellingen en zorgaanbieders in financiële problemen komen.

Financiële nood

Met de maatregel wil PFZW werkgevers tegemoet komen die in financiele nood zijn gekomen door de coronacrisis. Dit gebeurt op een aantal manieren. Bij acute geldproblemen kan een zorgaanbieder uitstel van betaling krijgen tot 1 juni.

Ook kan met het pensioenfonds een afspraak worden gemaakt voor gespreide betaling van de verschuldigde pensioenpremie. Bovendien is er de mogelijkheid dat PFZW het incassobeleid voor een organisatie versoepelt.

Betalingsproblemen

De coronacrisis leidt bij veel organisaties tot financiële onzekerheid, zegt het pensioenfonds: “Hierdoor kan een werkgever in betalingsproblemen komen. Daar willen we graag bij helpen. In overleg met betreffende zorgwerkgever bekijkt PFZW wat een haalbare oplossing is.”

Alle bij PFZW aangesloten werkgevers kunnen met PFZW in contact treden. Het fonds verzorgt onder meer ook de pensioenen in de cultuursector. De afgelopen weken kwamen enkele andere pensioenfondsen ook met maatregelen om bedrijven financieel te helpen als die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen.

Compensatie

Dinsdag kwam minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met aanvullende regeling: de NOW. Die biedt naar rato van de omzetdaling compensatie voor de volledige pensioenpremie. Waarschijnlijk al vanaf maandag 6 april kunnen alle werkgevers – als ze daarvoor in aanmerking komen – een beroep doen op de NOW. Aanvragen moeten voor 1 juni worden ingediend en zullen door het UWV worden beoordeeld.