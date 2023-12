Zorgwoordvoerder Jimmy Dijk wordt de nieuwe fractieleider van de SP

Jimmy Dijk neemt die rol over van Lilian Marijnissen, die vorige week haar vertrek bekendmaakte na flink zetelverlies bij de verkiezingen. Dijk is unaniem gekozen door de leden van zijn fractie.

De nieuwe fractieleider zit nog geen jaar in de Tweede Kamer en zat eerder in de gemeenteraad van Groningen. In het parlement voerde hij het woord op het gebied van zorg. Hij zegt de SP weer groot te willen maken. Daarnaast wil hij de “tegenstelling tussen werkende mensen en de graaiende klasse kraken”. (ANP)

Skipr sprak Jimmy Dijk tijdens Het Grote Zorgdebat op 23 november: