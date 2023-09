Zoveel mensen wachten op een plek in het verpleeghuis

De wachtlijsten voor verpleeghuizen namen de afgelopen jaren toe. Daarom bundelt ActiZ elk kwartaal alle belangrijke data over de wachtlijsten.

Personeelstekort

In Nederland hebben 191.303 mensen een Wlz-indicatie voor verpleeghuiszorg. Dat is 1 op de 95 Nederlanders. Circa 21.209 mensen staan op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis. Dat is 11 procent van de mensen met een Wlz-indicatie. Nog eens 11.409 mensen wachten uit voorzorg op een plek in het verpleeghuis. De plekken die er in het verpleeghuis zijn, zijn niet altijd bezet. “Het tekort aan personeel is een belangrijke reden dat er minder nieuwe mensen in het verpleeghuis komen wonen”, aldus ActiZ.

Verpleegzorg thuis

Zo’n 68.908 mensen ontvangen een vorm van verpleegzorg thuis. “Hoewel verpleegzorg steeds vaker thuis wordt geleverd, blijven de wachtlijsten voor het verpleeghuis hoog. Té hoog”, aldus ActiZ in een reactie op de kwartaalcijfers.