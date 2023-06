Zoveel zet Helder opzij voor de langdurige zorg tot en met 2028

Minister Conny Helder heeft in een nieuw kader de budgetten voor de langdurige zorg tot en met 2028 uiteengezet en beschrijft hoe ze verschillende besparingen wil realiseren. Hierin is te zien dat het bedrag dat beschikbaar is gemiddeld zo’n 2,5 procent per jaar groeit, exclusief kostenonderzoeken en inflatiecorrecties, blijkt uit een brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Foto: jirsak/Stock.adobe.com

Ook valt te zien wat de financiële gevolgen zijn van de maatregelen die vooralsnog zijn genomen door het kabinet. Zo moeten alle besparingen ofwel bezuinigingen die het kabinet neemt bijna 900 miljoen schelen op het totale Wlz-budget in 2026.

Grootste besparing

Voor dit jaar is het budget begroot op 32,93 miljard euro voor zorg verleend vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit budget groeit in stapjes naar 35,276 miljard euro in 2026. Voor 2028 wordt een indicatief budget vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) begroot van 37,566 miljard euro, maar dit valt buiten de huidige kabinetsperiode en het Centraal Planbureau (CPB) moet voor 2027 en 2028 ook nog nieuwe berekeningen maken.

De grootste besparing die het kabinet wil nemen, is de doorontwikkeling van het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Minister Helder heeft eerder benadrukt dat de maatregelen niet tot mindere kwaliteit zouden leiden en niet zijn ingestoken als bezuiniging. Maar door het loslaten van de bezettingsnorm wordt beoogd om vanaf 2026 structureel 350 miljoen euro te besparen.

Scheiden wonen en zorg

Een andere besparing is het scheiden van wonen en zorg, zoals Helder heeft ingezet in het zogenaamde WOZO-beleid. Ouderen langer thuis laten wonen en daar eventueel verpleegzorg te laten ontvangen, levert dit jaar een brutobesparing op van 43 miljoen euro die oploopt tot 261 miljoen euro in 2028. Aan de andere kant is de overheid door de maatregel tot en met 2026 nog extra geld kwijt, waardoor het WOZO-beleid pas vanaf volgend jaar daadwerkelijk tot een besparing leidt.

Herijking van de vastgoedvergoeding die zorginstellingen krijgen, de normatieve huisvestingscomponent (NHC), levert een bedrag van 217 miljoen euro op, maar Helder trekt 100 miljoen structureel uit voor investeringen in duurzaamheid voor de langdurige zorg, waardoor een structurele besparing overblijft van 117 miljoen euro vanaf volgend jaar.

Maximumtarieven

Verder is er nog een bedrag van 170 miljoen euro dat structureel bespaard wordt per 2025. In eerste instantie zou dit moeten volgen uit de overheveling van de behandeling en geneesmiddelen van de Wlz naar de zorgverzekeringswet. Maar Helder is van plan om dit per 2025 te verwerken in de bandbreedte- en maximumtarieven van de zorgzwaartepakketten voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg.