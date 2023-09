Zuid-Friese zorgaanbieders halen snelle IZA-toets met passende zorg

In het project wordt gekeken naar welk type mensen veel gebruik maken van zorg, bijvoorbeeld ouderen met weinig financiële ruimte of jonge gezinnen. Deze informatie is gekoppeld aan data over zorgverbruik.

“Op basis van de uitkomsten konden wij het type grootverbruikers van zorg benoemen”, vertelt Eileen van Ligten, programmamanager van het regioplan integrale zorg Heerenveen en omstreken. “Met alle betrokken organisaties hebben we bekeken hoe je dit grootverbruik kunt verminderen en mensen minder afhankelijk van zorg kunt maken. Als we, domein overstijgend, onze aandacht richten op gezondheid en gedrag van deze groep dan kunnen we mogelijk veel zorg voorkomen.”

Efficiënt mogelijk

“Met preventief werken ervoor zorgen dat groepen mensen minder of zelfs geen zorg nodig hebben. Daarnaast, als mensen wel zorg nodig hebben, deze zorg zo efficiënt mogelijk, dichtbij en samen met inwoners organiseren: de juiste zorg op de juiste plek. Dit is waar we met dit programma van gelijkgerichte projecten naar toe willen. Dat lukt niet met losse initiatieven. Daar hebben we elkaar voor nodig.”

Bij passende zorg in de regio zijn veertien organisaties betrokken: ziekenhuis Tjongerschans, huisartsencoöperatie Tjongerscoop, medisch specialistisch bedrijf Tjongerschans, de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf, De Fryske Marren en Opsterland, Dokterszorg Friesland, vvt-organisaties Alliade en KwadrantGroep, ROS Friesland, Zorgbelang Fryslân, GGZ Friesland en zorgverzekeraar Zilveren Kruis en De Friesland.