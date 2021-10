Zuid-Hollandse ziekenhuizen spreiden coronapatiënten na tijdelijke opnamestop

Interessant voor u

Nieuws 5.331 positieve coronatests, gemiddelde loopt verder op De lijn van de corona-epidemie in Nederland gaat verder en verder omhoog. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld zo'n 5.272 mensen positief getest. Dat is het hoogste niveau sinds 27 juli, bijna drie maanden geleden. Het is de 25ste achtereenvolgende dag waarop het gemiddelde stijgt. Lees verder

Nieuws Meer dan miljoen zorgverleners krijgen zorgbonus 2021 Meer dan een miljoen zorgverleners zullen de zorgbonus 2021 van 384,71 euro netto ontvangen. Dat blijkt uit de beoordeling van ingediende aanvragen door het ministerie van VWS. Lees verder

Nieuws Nacontroles darmkanker: thuis of in het ziekenhuis? Het Erasmus MC Kanker Instituut gaat onderzoeken of ex-darmkankerpatiënten het prettig vinden om hun nacontroles liever thuis of in het ziekenhuis te ondergaan. Patiënten mogen daarbij ook meedenken over de frequentie en vorm van de uitslag. Lees verder

Nieuws Kabinet beraadt zich op aanvullende coronamaatregelen Een besluit voor de aanvullende coronamaatregelen valt volgende week dinsdag, dan is er ook weer een persconferentie. Ziekenhuisopnames De Jonge wees erop dat de ziekenhuisopnames harder stijgen en eerder dan verwacht. Daarmee komt volgens hem “het volgende risiconiveau in beeld en dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen”. Het kabinet […] Lees verder