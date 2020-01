Zuid-Limburg bundelt jeugdgezondheidszorg

De zestien gemeenten in Zuid-Limburg bundelen de jeugdgezondheidszorg in één organisatie. Alle kinderen tot achttien jaar en hun ouders kunnen voortaan terecht Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, onderdeel van de GGD Zuid Limburg.

Tot op heden was de inrichting van de jeugdzorg afgestemd op verschillende geografische en demografische groepen. In Maastricht en het Heuvelland was de zorg voor kinderen tot vier jaar in handen van Envida, terwijl deze in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek bij respectievelijk Meander en Zuyderland lag. De GGD verzorgde de jeugdgezondheidszorg voor jeugd van 4 tot 18 jaar.

Door de bundeling hoeven ouders en kinderen voortaan bij dezelfde deskundigen maar één keer hun verhaal te vertellen. Omdat alle kinderen in een gezin onder hetzelfde team vallen, kan de jeugdgezondheidszorg bovendien beter gezinsgericht werken. Bij de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werken dezelfde medewerkers als bij de voormalige jeugdgezondheidszorg-organisaties. Ook de 25 locaties zijn niet veranderd.

De vaccinaties, de periodieke controles, de aanwezigheid van de jeugdgezondheidszorg op scholen, de ondersteuning die kinderen of ouders krijgen, blijven daarnaast allemaal doorlopen. Ook aan de toegang die ouders van kinderen tot twaalf jaar hebben tot Mijn Kinddossier verandert niets.