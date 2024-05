Zuid-Limburgse vvt-organisaties starten gezamenlijke campagne in strijd op arbeidsmarkt

In Zuid-Limburg starten twintig verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (vvt) organisaties en drie onderwijsorganisaties een campagne om het werken in de ouderenzorg positief te belichten.

De vvt-organisaties in Zuid-Limburg hebben te maken met grote personeelstekorten. “Deze problematiek overstijgt de individuele organisaties en vormt een branche-brede kwestie”, stellen de samenwerkende partijen. “Het tekort aan personeel is voelbaar op alle niveaus binnen de organisaties, van praktisch opgeleiden tot theoretisch geschoolden. Met een uiterst competitieve arbeidsmarkt en een minder sterk imago rondom werken in de ouderenzorg, is het cruciaal om met een innovatieve strategie te komen.”

Positieve waarden

De gezamenlijke campagne benadrukt de positieve waarden van het werken in de ouderenzorg. “Van de oprechte dankbaarheid die medewerkers ontvangen tot de bijzondere banden die zij opbouwen met de ouderen die zij verzorgen. En van het ondersteunen van zelfredzaamheid zodat men zo lang mogelijk zijn/haar eigen leven kan leiden, tot het bieden van gezelschap. Werken in de ouderenzorg behelst meer dan alleen een baan. Het biedt een kans om betekenisvol te zijn in het leven van anderen.”

Menselijke aspecten

Deze waarden vormen de kern van de campagne en worden gecommuniceerd naar heel Zuid-Limburg. “Medewerkers van alle deelnemende vvt-organisaties zijn onder andere gevraagd wát het werken in de ouderenzorg nu zo bijzonder maakt en wat hun het meest is bijgebleven. Hier komen uiteenlopende verhalen naar voren. Van emotionele gebeurtenissen tot hilarische momenten. Door het delen van deze verhalen brengt de campagne de essentie van werken in de ouderenzorg over. Door de focus te leggen op de emotionele en menselijke aspecten van het werk, hopen de vvt-organisaties potentiële medewerkers bewust te maken van de waarde van een carrière in deze sector.”