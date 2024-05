ZuidOostZorg gaat innovaties onderzoeken op schaalbaarheid

De financiering is bedoeld voor onderzoek naar de effectiviteit van innovaties. Met het geld gaat ZuidOostZorg vier bestaande innovaties kwalitatief en kwantitatief onderzoeken en evalueren. Het doel is daarbij om te kijken of de effectiviteit en toegevoegde waarde van de innovaties bewezen kan worden. De resultaten worden door Zilveren Kruis Zorgkantoor gebruikt om te bepalen of een innovatie breder moet worden ingezet en om bredere implementatie te vergemakkelijken.

Meekijkbril

Eén van de innovaties die zal worden onderzocht, is de Meekijkbril, waarmee professionals met een specifieke expertise collega’s op afstand kunnen ondersteunen. “Wij hebben goede ervaringen met de Meekijkbril, bijvoorbeeld bij onze wondverpleegkundigen. Zij kunnen op afstand advies geven over een behandeling”, zegt Jirza Zwerver, programmamanager Samen Anders Leven en Zorgen bij ZuidOostZorg. “Voordat je zo’n innovatie landelijk inzet, wil je zeker weten dat het écht werkt. En vooral ook met elkaar scherp krijgen wat de toegevoegde waarde is tijdens de cliëntreis en het zorgproces. De koploperfinanciering stelt ons in staat om dat verdiepend te onderzoeken en de uitkomsten te delen.”

Naast de Meekijkbril is de koploperfinanciering bedoeld voor onderzoek naar innovaties op het gebied van optische sensoren, GPS-trackers voor mensen met dementie en hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen.

FAITH Research

Het onderzoek naar de vier innovaties dat bij ZuidOostZorg wordt gedaan, is verbonden aan FAITH research. De betrokken lectoren Hans Drenth (Hanze) en Job van ’t Veer (NHL Stenden) werken hierin reeds samen. Om uiteindelijk de waarde van een innovatie definitief te bepalen, worden de evaluerende onderzoeken bij verschillende zorgaanbieders herhaald.