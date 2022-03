ZuidOostZorg krijgt Topcare-erkenning Geriatrische Revalidatiezorg

ZuidOostZorg ziet de Topcare-erkenning GRZ als een belangrijke stap om tot de beste aanbieders van geriatrische revalidatiezorg van Nederland te horen. Het certificaat wordt op 31 maart officieel uitgereikt.

Topcare

De Topcare-erkenning is voor ZuidOostZorg veel meer dan alleen een keurmerk, zegt Karine van der Kraan, regiomanager Kortdurende Zorg & Behandeling: “De Topcare-erkenning is een bevestiging van de hoge kwaliteit van onze kortdurende zorg en behandeling. Maar het is vooral een erkenning van de manier waarop we werken.” Daarin heeft ZuidOostZorg de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. Van der Kraan: “We hebben stevig ingezet op de scholing van onze professionals, het doen van onderzoek en het maken en vooral ook uitvoeren van verbeterplannen. Dat doen we ook altijd in samenspraak met de cliëntenraad. Het doel is daarbij altijd om samen de zorg en behandeling voor onze cliënten te verbeteren; de Topcare-erkenning is daarvan het bewijs. We zijn er erg trots op.”

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie van Topcare is enthousiast over de gedreven teams die interprofessioneel samenwerken vanuit de ambitieuze visie van ZuidOostZorg. “Er wordt excellente geriatrische revalidatiezorg geboden die naar een steeds hoger niveau wordt gebracht door continu een leer- en onderzoekscyclus te doorlopen”, staat in het auditrapport van Topcare. Van der Kraan benadrukt dat ZuidOostZorg sterk is in het betrekken van cliënten: niet alleen bij hun persoonlijke revalidatietraject, maar ook bij de dagelijkse gang van zaken op de afdeling en het beleid van de organisatie. “We doen het hier echt samen, dat is ook onze definitie van interprofessioneel: samen met verschillende disciplines en vooral ook samen met de cliënt.”