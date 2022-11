ZuidOostZorg organiseert wedstrijd vanwege hoge energierekening

In 2019 won locatie De Wiken de Energiestrijd voor Zorghuizen van Urgenda. ZuidOostZorg had twee energieambassadeurs die gele hesjes droegen. “Ze gingen ook bij andere bewoners langs”, vertelt bestuurder Simone Meertens. “Ze keken in het rond en zeiden bijvoorbeeld ‘goh, je hebt best veel lampen aan, als je deze twee nou uitdoet’. Zo mooi! Bezoekjes die overigens ook heel waardevol waren voor de sociale contacten.”

Sjoel je warm

Met thematische welzijnsactiviteiten zorgde ZuidOostZorg ervoor dat energie besparen tussen de oren van bewoners bleef. Dat deden ze tussen de “gewone” activiteiten door. Denk aan een energiebingo met toepasselijke prijzen, zoals een warme plaid en een sjaal, een energiequiz, energiepuzzels, een warmetruiendag. Ook hebben ze een dansschool ingehuurd voor een middag “Beweeg je warm”. En met “Sjoel je warm” hadden ze een energieke spelmiddag.

Samenwerking zoeken

Met de nieuwe wedstrijd vraagt de zorgorganisatie medewerkers om dat wat ze thuis doen, ook binnen ZuidOostZorg te doen. Maar er wordt ook weer intensief samengewerkt met de technische dienst, de cliëntenraad en de bewoners.