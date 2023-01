ZuidOostZorg zet sensoren in bij dementiezorg

Zorg- en kennisorganisatie ZuidOostZorg in Drachten gaat op alle locaties waar zij zorg biedt aan mensen met dementie werken met sensortechnologie. De Unite SmartSense is al op vier locaties geïnstalleerd, binnenkort volgt de vijfde.

De sensortechnologie draagt bij aan een veilige woonomgeving en vergroot de privacy voor bewoners, aldus de organisatie en leverancier: “Daarnaast zorgt het voor meer inzicht en overzicht bij de zorgmedewerkers.”

In de kamers van bewoners worden draadloze sensoren geplaatst. Deze geven, in combinatie met slimme software, de status van de bewoner aan op een dashboard op de telefoon van de zorgmedewerkers. Per bewoner wordt daarbij op basis van de kennis over de bewoner en een inschatting van risico’s een persoonlijk profiel ingesteld, dat aansluit bij de zorgbehoefte.

Afwijkende situatie

Zorgprofessional Tjitske Kooi van de locatie Ureterp: “We kunnen zien of iemand in bed ligt of in de kamer rondloopt bijvoorbeeld. Wanneer in de monitoring door het systeem een afwijkende situatie wordt vastgesteld, krijgen wij een melding omdat er dan mogelijk een onveilige situatie is ontstaan.”

Meldingen worden alleen gedaan wanneer een cliënt afwijkt van diens eigen patroon. Is iemand gewend om in de nacht naar het toilet te gaan en na 20 minuten weer in bed? Duurt het veel langer dan gebruikelijk? Dan wel krijgt het personeel een melding. Tjitske: “Op die manier krijgen we in de zorg alleen meldingen die er echt toe doen, waardoor er meer rust op de afdelingen komt. “Daardoor kunnen we weer meer tijd besteden aan cliënten die de aandacht van de zorg echt nodig hebben.”