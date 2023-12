Zuidwester krijgt nieuwe leden rvt

Van ’t Hoff start per 1 januari 2024 als lid en zal ook zitting nemen in de auditcommissie. Hij is bedrijfskundige, financieel econoom en registercontroller. Hij is zijn carrière gestart in de psychiatrie, maar na enkele jaren overgestapt als financieel auditor bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vanuit zijn sociaal economische visie hield Van ‘t Hoff toezicht op de rechtmatige besteding van Europese subsidies voor mensen met een verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Na een management ontwikkeltraject binnen de rijksoverheid is hij terug naar de zorg.

Op 1 februari 2024 start Huige als lid en zij zal aan de kwaliteitscommissie deelnemen. Ze is sinds enkele jaren directeur-bestuurder bij een brede welzijnsorganisatie in IJsselstein en omstreken. Daarvoor heeft zij ruim 20 jaar in de zorg gewerkt in diverse lijn- en staffuncties in de (forensische) psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg.