Zuyderland brengt no-shows fors omlaag met AI-model

De pilot met het AI-model liep afgelopen zomer bij Oogheelkunde, Interne Geneeskunde en Longgeneeskunde. Zuyderland is niet het eerste ziekenhuis dat met artificial intelligence no-shows wil aanpakken. Onder meer Erasmus MC doet dit al langer. Patiënten die afspraken missen, kosten ziekenhuizen (en andere zorgorganisaties) schaarse tijd.

Data

Het Data Science team van de afdeling Business Intelligence (BI) van het ziekenhuis heeft een predictiemodel ontwikkeld dat berekent bij welke patiënten de kans op een no-show groot is. Daarvoor zijn de eigen data van de afgelopen vijf jaar gebruikt. Zij worden kort voor de afspraak gebeld om ze eraan te herinneren.

Het model van Zuyderland neemt diverse variabelen mee: de leeftijd, het specialisme, de locatie van het ziekenhuis, de vraag of de vorige afspraak op een andere locatie was. En ook of de patiënt al eerder no-shows heeft gehad en of de patiënt een herinnerings-SMS heeft ontvangen.

Effectieve aanpak

Van de 46.712 afspraken werden 204 aangemerkt als “hoog risico op een no show”. Met 99 van deze patiënten lukte het telefonisch contact op te nemen. Het no-show percentage bij de patiënten die niet gesproken zijn, bedroeg 32.4 procent. Bij de patiënten die wel gesproken werden was dit 19,2 procent.

“Het hoge no show percentage voor de geselecteerde groep, 26 procent, ten opzichte van de no-show van 4,5 procent bij álle patiënten van de drie poli’s, geeft aan dat ons model de juiste groep selecteert”, laat Jeanine Beuken van het Data Science team weten. “Bovendien laat het verschil in no show percentages tussen de gebelde en niet gebelde patiënten zien dat het benaderen via telefoon effectief is.”

Volgens Zuyderland reageren patiënten overwegend positief op de telefoontjes. Vooral de mensen die vaak naar het ziekenhuis moeten vanwege een chronische aandoening vinden het prettig. “Sommigen zien af en toe door de bomen het bos niet meer, waardoor ze hier en daar een afspraak missen”, zegt Kim Janssen die zelf namens het ziekenhuis patiënten belde. “Sommige patiënten was het ook volledig ontgaan en ook deze waren heel blij dat ze even een telefonische reminder kregen over hun afspraak.”

Opschalen

De resultaten uit de pilot zijn voor Zuyderland reden om het project op te schalen naar meer poliklinieken. Het kan helpen de capaciteit van het ziekenhuis optimaal te benutten en wachtlijsten terug te dringen. Bijkomend voordeel is volgens het ziekenhuis dat door te bellen alle contactgegevens weer up-to-date zijn, wat ook helpt nieuwe no-shows te voorkomen.