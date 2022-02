Zuyderland concentreert klinische zorg Cardiologie in Heerlen

De klinische zorg voor cardiologiepatiënten wordt geconcentreerd op de Zuyderland locatie in Heerlen. De verpleegafdeling Cardiologie bevindt zich daar vanaf 1 maart.

De klinische cardiologische zorg wordt gedurende 28 februari tot en met 4 maart afgeschaald op locatie Sittard-Geleen en aangeboden op locatie Heerlen. Nieuwe patiënten worden vanaf dit moment niet meer op locatie Sittard-Geleen, maar op locatie Heerlen opgenomen. De liggende klinische patiënten worden zoveel mogelijk ontslagen vanuit locatie Sittard-Geleen en anders overgeplaatst naar locatie Heerlen.

Afronding

De Hartbewaking (CCU) en Eerste Hart Hulp (EHH) waren reeds vorig jaar al geconcentreerd op locatie Heerlen. De Eerste Hart Hulp bevindt zich nu nog op het Souterrain, maar zal per 8 april verhuizen naar etage 5, waar de CCU ook al ondergebracht is. Hiermee is de laatste fase van de klinische lateralisatie Cardiologie afgerond.

Spoedzorg

De poliklinische zorg en de functie diagnostiek van Cardiologie worden op de twee hoofdziekenhuislocaties aangeboden. Spoedzorg en specifieke behandelingen worden geconcentreerd en aangeboden op locatie Heerlen. Alleen in samenspraak met de dienstdoende cardioloog is er voor noodgevallen op locatie Sittard-Geleen acute opvang mogelijk via de Spoedeisende Hulp (SEH), intensive care (IC) dan wel de Acute Opname Afdeling (AOA).