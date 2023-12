Zuyderland doorstaat snelle toets transformatiegelden voor digitaliseringsplan

Zorgorganisaties kunnen transformatiegelden aanvragen bij de zorgverzekeraar voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen die zijn vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Het doorlopen van de snelle toets is nog geen definitief akkoord op het transformatieplan, maar betekent wel dat Zuyderland nu verder kan met het plan. Het plan is onder meer gericht op zorg in de thuissituatie. “Ons doel is om de beste zorg zo thuis mogelijk te bieden”, laat Esther Talboom-Kamp, lid raad van bestuur van Zuyderland, weten. “Met dit plan willen we diverse zorgpaden (deels) digitaliseren, waarbij samenwerking met regionale zorgpartners centraal staat. Het bijzondere is dat we de digitale zorgtransformatie ook wetenschappelijk gaan evalueren, waardoor we nog meer zorg op maat kunnen leveren aan onze patiënten.’

Zuyderland laat weten dat de goedkeuring van de snelle toets mede te danken aan de nauwe samenwerking met zorgverzekeraar CZ.