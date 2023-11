Zuyderland gaat 15 miljoen bezuinigen, uitstel plan ‘Heerlen’

Zuyderland Ziekenhuis (Heerlen en Sittard-Geleen) gaat volgend jaar 15 miljoen euro bezuinigen vanwege sterk oplopende kosten. Dat komt door fors gestegen cao-lonen, energiekosten en inflatie. Ook stelt het Limburgse ziekenhuis het besluit over de toekomst van de dependance in Heerlen een half jaar uit.

Dat zegt bestuursvoorzitter David Jongen: “We gaan volgend jaar 4,5 miljoen euro bezuinigen op onze stafdiensten door vrijvallende plekken op de afdelingen ict, hr, financiën en het facilitair bedrijf niet op te vullen en door herziening van contracten met leveranciers.” Ook investeert Zuyderland minder in het innovatielab en sluit het vier IC’s.

Besparen op dure medicijnen

Verder verwacht Jongen enkele miljoenen te besparen op de inkoop van dure medicijnen. Het ziekenhuis gaat onderhandelen met geneesmiddelenfabrikanten om de prijzen te verlagen. Met de belangrijkste zorgverzekeraar CZ is afgesproken dat Zuyderland het geld dat ermee wordt bespaard het eerste jaar mag houden.

Jongen stelt twee harde voorwaarden aan de bezuinigingen: “Het gaat niet ten koste van de patiëntenzorg en we gaan medewerkers niet gedwongen ontslaan.” Zuyderland behaalt dit boekjaar nog een positief resultaat, maar dat komt vooral omdat het nog tien miljoen euro aan compensatie voor covid-kosten heeft ontvangen. De bestuursvoorzitter verwacht mede door de bezuinigingen dat zijn ziekenhuis in 2024 op een resultaat zal uitkomen van ongeveer negen miljoen euro.

Uitstel toekomst ‘Heerlen’

Zuyderland stelt een besluit over de toekomst van ‘Heerlen’ een half jaar uit. Dat komt na commotie over het plan om van ‘Heerlen’ een dagkliniek te maken in 2030. Daardoor zouden onder andere SEH, geboortecentrum en alle IC’s naar Sittard verhuizen. De raad van bestuur heeft besloten om ex-Kamerlid en voorzitter van de Federatie voor Gezondheid Lea Bouwmeester te vragen opnieuw naar deze plannen te kijken.

Als ‘proces-regisseur’ gaat Bouwmeester met alle betrokkenen in de regio kijken welke mogelijkheden er zijn. Ze gaat onder meer in gesprek met gemeenten, huisartsen, burgers, ambulancediensten en andere ziekenhuizen.