Zuyderland geeft mogelijk toch AstraZeneca-prikken aan dokters

In een open brief spreken medisch specialisten en het bestuur van het ziekenhuis zich uit tegen die beslissing. “Beste minister, wij kunnen niet langer wachten. Geen dag langer. Onze ic’s liggen vol met dertigers, veertigers en vijftigers. Door ziekteverzuim en uitputting krijgen we de planning niet meer rond.”

Stoppen met dralen

Tegen coronaminister Hugo de Jonge, leden van de Gezondheidsraad en het RIVM stellen de brievenschrijvers: “Wilt u alstublieft stoppen met dralen en onrust zaaien, met insinueren dat u veiligheid biedt door alles eerst goed uit te laten zoeken? De cijfers die de voordelen van massavaccinatie aantonen, zijn overweldigend. Ze liegen echt niet.”

In het schrijven komen ze met het voorbeeld van een vrijdag opgenomen patiënt die had geweigerd het AstraZeneca-vaccin te nemen “na alle commotie in de pers”. “We hoorden de enorme spijt in zijn stem en zagen de wanhoop in zijn ogen. Het virus had hem geveld en dit had wellicht niet gehoeven.”

Vaccinatie op vrijwillige basis

Het ziekenhuis heeft “met verbijstering kennisgenomen van de politieke besluitvorming rond de vaccins van AstraZeneca en Janssen”, pleit voor vaccinatie op vrijwillige basis en overweegt maandag de AstraZeneca-vaccins “die nog in de koeling liggen te wachten” aan eigen personeel te geven. Hierover wordt waarschijnlijk zondag een knoop doorgehakt, aldus een woordvoerder die zegt te weten dat dit niet volgens de voorschriften is.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat 60-minners kunnen kiezen om toch het AstraZeneca-vaccin te ontvangen, nadat later dit jaar alle 60-plussers de prik hebben gehad. Dat bleek donderdag in een debat met De Jonge. Het vaccin heeft in zeer zeldzame gevallen een ernstige bijwerking: trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Die bijwerking treft vooral jongere mensen, voornamelijk vrouwen.

Naar het vaccin van Janssen wordt momenteel onderzoek gedaan, omdat dezelfde zeldzame bijwerking daarbij ook is gemeld in enkele gevallen. Zo lang dat onderzoek loopt wordt er in Nederland niet met Janssen geprikt. (ANP)