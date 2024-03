Zuyderland houdt twee volwaardige locaties, maar één ic

Beide ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Sittard blijven ook in de toekomst dag en nacht open en bereikbaar voor spoedzorg. Met dit besluit komt het ziekenhuis terug op een eerder voornemen dat het in Heerlen in de avond en nacht dicht zou gaan en de acute zorg er niet meer beschikbaar zou zijn. Daartegen was breed verzet ontstaan in Zuid-Limburg.