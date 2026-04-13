Zuyderland koopt nieuwe CT- en MRI-scanners

Zuyderland Medisch Centrum schaft de komende jaren nieuwe CT- en MRI-scanners aan. Dat moet onderzoeken nauwkeuriger en comfortabeler voor patiënten maken.

Een van de nieuwe scanners maakt het mogelijk om met één onderzoek scherpere beelden te krijgen dan voorheen. Dat zorgt voor meer duidelijkheid voor artsen en kan onnodige vervolgonderzoeken voorkomen.

Kinderen die een scan nodig hebben, kunnen vooraf oefenen met een speelse mini-scanner. Zo weten zij beter wat hen te wachten staat en verloopt het onderzoek rustiger.

De nieuwe apparatuur wordt de komende periode stap voor stap in gebruik genomen in Heerlen en Sittard-Geleen. Zuyderland ziet de investeringen als onderdeel van een bredere vernieuwing, waarbij zorg slimmer wordt georganiseerd en beter aansluit bij de behoeften van de regio.

