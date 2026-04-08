Zuyderland lanceert virtuele verpleegkundige met zachte ‘G’

,

Op de afdeling Orthopedie van ziekenhuis Zuyderland kunnen patiënten vanaf deze week vragen stellen aan de virtuele verpleegkundige AVA. De avatar is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en KPMG en is een eerste project van een bredere strategische samenwerking tussen de drie partijen.

“We hebben heel precies onderzocht waar verpleegkundigen tegenaan lopen”, vertelt Nicky Ritchie, chief nursing officer in het Zuyderland. “Uit interviews en metingen dat zij continu worden onderbroken door routinematige vragen van patiënten. Dat vertraagt enorm, terwijl de meeste vragen heel eenvoudig te beantwoorden zijn.”

Meteen antwoord

Vragen als “wanneer mag ik uit bed” of “mag ik douchen met de pleister op”, die te horen zijn in een demonstratievideo, kunnen patiënten voortaan stellen aan een avatar op hun ipad, die geeft dan meteen antwoord. In een demonstratieversie oogt en klinkt het nog wat blikkerig, maar het systeem moet steeds natuurlijk worden. Ritchie en een mannelijke collega lenen zelfs hun uiterlijk en stem aan de digitale verpleegkundige. “Die praat dus ook met een zachte G.”

Microsoft en KPMG

Het project ontstond vorig jaar september tijdens een sessie met Zuyderland, Microsoft en KPMG. De drie partijen presenteren vandaag niet alleen avatar AVA, maar ook hun bredere partnership. Die moet zorgen voor technologische innovaties die het personeel ondersteunen. “We kunnen ons niet veroorloven om rustig een beetje te experimenteren”, zegt Esther Talbom, de nieuwe bestuursvoorzitter van Zuyderland. “We moeten vandaag al heel snel opschalen om de zorg toegankelijk te houden voor de inwoners van de mijnstreek.” Ze wil dat haar medewerkers in 2030 geen tijd meer kwijt zijn aan administratieve lasten en dat de wachtlijsten gehalveerd zijn. “Dat is buitengewoon ambitieus, maar daar gaan we wel voor.”

Lees op Zorgvisie: Geen administratieve lasten in 2030: Zuyderland en Microsoft gaan ervoor

Snel opschalen

Het is de bedoeling dat de drie samenwerkende partijen innovaties die werken snel gaan opschalen. “We gaan tijdens deze pilot eerst testen of AVA daadwerkelijk tijd teruggeeft aan verpleegkundigen”, legt Ritchie uit. Ze ziet in ieder geval een duidelijk voordeel voor de patiënt. “AVA heeft altijd tijd, een verpleegkundige kan niet continu op de kamer aanwezig zijn.”

Koppelen aan dossier

De chief nursing officer ziet nog veel mogelijkheden om de virtuele collega verder door te ontwikkelen. “We denken aan begeleiding vanaf de voorbereiding op de opname, tijdens het verblijf en vervolgens thuis tijdens het herstel.” Ook ziet ze mogelijkheden om AVA beter aan te laten sluiten bij de persoonlijke situatie van de patiënt, door het systeem te koppelen aan het dossier.

Avatar luistert mee

“Je kunt eraan denken dat AVA meeluistert tijdens visites en belangrijke informatie samenvat voor de patiënt of diens naasten”, zegt Ritchy over andere mogelijkheden voor de toekomst. “Ook willen we AVA op termijn in andere talen aanbieden.” Een voorloper van het systeem is al getest en aangepast op laaggeletterden, zodat zij met de toepassing en de informatie uit de voeten kunnen.

Vijftig use-cases

Zuyderland, Microsoft en Zuyderland hebben een lijst opgesteld met minstens vijftig mogelijke use cases waar ze samen naar gaan kijken. Veel daarvan zijn gebaseerd op AI-technolgie, zoals spraaktechnologie en capaciteitsmanagement. Microsoft wil bewezen toepassingen uit het Zuyderland aanbieden aan andere zorgorganisaties.

“Het is 100 procent onze ambitie om innovaties die het hier goed doen naar andere plekken in de zorg te brengen”, zegt Inge Schaap, directeur gezondheidszorg bij Microsoft. “En omgekeerd willen we ook innovaties van andere ziekenhuizen hierheen halen. Denk bijvoorbeeld aan de module om ontslagbrieven te genereren uit het UMC Utrecht.”

Gerelateerd nieuws

15:26 47 huisartsenpraktijken in Noord-Veluwe aangesloten op Mitz
15:26 ChipSoft weet niet of patiëntengegevens gelekt zijn
9 apr 2026 AP: 23 huisartsen en ziekenhuizen melden datalek
9 apr 2026 ChipSoft probeert met nieuwe sleutels twee systemen weer online te krijgen
9 apr 2026 AI in de huisartsenpraktijk: het gaat niet om óf, maar om hoeOpinie

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

  1. Ed

    Een consultatie is geen informatie-uitwisseling, maar een erkenningsproces

    Zolang dat niet expliciet wordt gemaakt:

    blijft “onbegrip ” terugkeren,
    ongeacht hoeveel technologie wordt toegevoegd

    De avatar lost het logistieke probleem op.
    Maar niet het existentiële.