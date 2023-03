Zuyderland leent 44 miljoen voor gedwongen nieuw epd

De Limburgse ziekenhuis- en zorgorganisatie noemt de vervanging “ongewenst en onnodig vroeg”.

SAP-systeem

De leverancier van het huidige SAP-systeem trekt zich in 2026 terug uit Nederland. Ongeveer zeven jaar geleden doorliep Zuyderland een moeizame implementatie van het SAP-systeem voor elektronische patiëntendossiers (epd).

Het onderdeel van SAP dat dergelijke epd’s aanbiedt, kwam vijf jaar geleden in handen van het Amerikaanse softwarebedrijf Cerner. Oude epd-pakketten worden vanaf 31 december 2025 niet meer door SAP ondersteund en Cerner wil niet meer actief zijn in Nederland.

Wisselen van epd

Zuyderland moet dus wel opnieuw van epd-systeem wisselen. In 2021 voerde Zuyderland nog een update uit in zijn huidige epd-systeem. Daarvoor werden duizenden mensen die in het systeem staan nagebeld om de data in het systeem te ontdubbelen, meldt Computable.