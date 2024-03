Zuyderland meldt datalek

Door een fout in het systeem van een leverancier van Zuyderland, zijn persoonlijke gegevens van (een deel) van de medewerkers die werkzaam zijn of zijn geweest bij Zuyderland Thuiszorg en Zuyderland Thuishulp, openbaar geworden. Dat maakt de organisatie bekend.

De oorzaak van het datalek is inmiddels weggenomen. “Het datalek kon ontstaan doordat de leverancier de gegevens niet op een juiste wijze verwerkte. Tijdens een eigen audit (test) vanuit de leverancier, is het datalek geconstateerd. De gegevens betreffen uitsluitend gegevens van – een deel van – de Zuyderland medewerkers en betreffen in géén geval cliëntgegevens”, laat Zuyderland weten.

Zuyderland informeert de betrokkenen op woensdag 27 maart via een brief. Zuyderland heeft ook een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.