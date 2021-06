Zuyderland, Philips en Accenture starten samen innovatie- en digitaliseringsprojecten

Zuyderland, Philips en Accenture gaan intensief samenwerken om de zorg voor patiënten in Zuid-Limburg nog verder te verbeteren via verschillende innovatie- en digitaliseringsprojecten, meldt ziekenhuis Zuyderland in een online persbericht.

Philips en Accenture gaan vooral helpen om innovatie – en digitaliseringsprojecten in de verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen van Zuyderland optimaal in te zetten en door te ontwikkelen, zodat de zorgprocessen steeds verder zijn te verbeteren.

Prehabilitatie

Verschillende innovatie- en digitaliseringsprojecten zijn al opgestart binnen de samenwerking. Een voorbeeld is een project waarbij patiënten met maag- en slokdarmkanker door middel van prehabilitatie nog beter worden voorbereid op een chirurgische ingreep. Via het e-healthplatform Engage van Philips kan een multidisciplinair team samenwerken met de patiënt om deze zo fit mogelijk te krijgen en goed te informeren voorafgaand aan de operatie. Deze zorg is volledig digitaal te leveren.

Minder complicaties

Onderzoek toont aan dat het beter voorbereiden van patiënten kan leiden tot minder complicaties en tot een sneller herstel, waardoor de patiënt eerder in zijn vertrouwde thuissituatie verder kan revalideren.

Relatie

Léon Kempeneers, General Manager Health Systems bij Philips Benelux: “Vroeger leverden we één keer in de zoveel tijd een product. Tegenwoordig werken we veel meer samen met zorginstellingen aan de implementatie van innovaties, helpen we bij het continu verbeteren van zorgprocessen en zoeken we naar oplossingen voor hun uitdagingen. Deze samenwerking is daarin een volgende stap.”