Zuyderland via socials in verweer tegen nepnieuws

Zuyderland heeft genoeg van argwanende bellers en verspreiders van nepnieuws over het coronavirus. “Stop met onze IC te bellen met de vraag of daar echt patiënten liggen, stop met onze telefonisten te ‘ondervragen’, terwijl er patiënten in de wacht staan”, aldus het ziekenhuis via Faceboook. “En stop met nare berichten de wereld in te helpen waarin wordt geschreven dat er over patiëntenaantallen gelogen wordt.”

Al weken wordt het ziekenhuis gebeld door mensen die vragen hoeveel mensen er op de ic liggen. Daardoor belanden mensen die dringend hulp nodig hebben onnodig in de wacht. De bellers worden vaak gevoed door nepberichten op social media waarin zogenaamde deskundigen of afzenders met ‘kennissen in het ziekenhuis’, beweren dat er geen of zeer weinig patiënten op de ic liggen. Volgens Zuyderland zijn dergelijke berichten “een belediging voor het hardwerkende personeel”.

Drukte

In de regel reageert het ziekenhuis niet op nepnieuws, maar eerder deze week was de maat vol na een reeks posts dat het nog nooit zo rustig was geweest op de ic. “Iedereen binnen Zuyderland doet ontzettend zijn best om de drukte – die wel degelijk aan de orde van de dag is – het hoofd te kunnen bieden”, laat Zuyderland via Facebook weten. “En nee: de druk op onze zorg wordt zeker niet alleen bepaald door het aantal IC-opnames, zoals sommigen wellicht denken, maar we willen ook graag patiënten met andere belangrijke gezondheidsklachten helpen.

Openheid

“En wat betreft het aantal IC-patiënten, dat zijn er momenteel 15. Een aantal dat we niet dagelijks communiceren, een ‘overload’ aan informatie doet niemand goed en aantallen wisselen nou eenmaal geregeld. We zijn daar echter heel open over, aangezien we deze en nog veel meer aantallen elke dag bij diverse instanties moeten doorgeven.”