Zuyderland werkt wachtlijsten versneld weg via proef

De patiënten verbleven na de ingreep op de Recovery in Heerlen en konden vervolgens naar huis. Ze hoefden zodoende niet te worden opgenomen op de dagverpleging, waardoor de toch al grote druk op de verpleegafdelingen niet toenam. Zuyderland spreekt van “een unieke pilot”.

Volgens Zuyderland gaat het om relatief eenvoudige ingrepen zoals liesbreuken, het verwijderen van amandelen en ooroperaties. Het ziekenhuis belde de patiënten daags na de operatie, en zonder uitzondering waren de reacties positief.

“Ondanks de drukte en hectiek op de afdeling is dit een bijzonder voorbeeld van optimale samenwerking tussen verschillende disciplines op en rond de operatiekamers”, zegt OK-teamleider Lonneke Kools. “Vooral voor de Recovery-verpleegkundigen vergt het veel inzet, zowel in de voorbereiding als uitvoering. We zijn heel blij en trots dat we deze pilot samen met de collega’s van de dagverpleging hebben uitgeprobeerd. Volgende week gaan we daarom elke dag twee extra OK’s op deze manier organiseren. Het is een volgende belangrijke stap in de goede richting.” (ANP)