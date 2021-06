Zuyderland ziekenhuis opent Hart Lounge

Op donderdag 3 juni is in Heerlen een splinternieuwe ‘Hart Lounge’ in gebruik genomen. Hier zullen jaarlijks 1800 patiënten worden ontvangen voor een hartkatheterisatie, dotter- of pacemakerbehandeling. De lounge is ingericht als huiskamer en voorziet in de cardiologische dagverpleging ter voorbereiding op en herstel na een operatie.

Naast de Hart Lounge is er de afgelopen maanden ook een nieuwe, derde Hartkatheterisatiekamer (HCK) gebouwd. Daarmee heeft het ziekenhuis naar eigen zeggen “een hypermodern hartcentrum”, waar patiënten in dagbehandeling terecht kunnen voor optimale hart- en vaatzorg. De officiële opening van het hele centrum staat gepland op 15 juli.

Thuisgevoel

In de oude situatie werden patiënten voor een ingreep op de HCK opgenomen op de afdeling Dagverpleging. Nu komen ze in deze huiskamersetting terecht. Er zijn geen bedden. In de banken kunnen patiënten tv-kijken of op hun laptop werken. Er zijn broodjes beschikbaar ene een koelkast met drankjes.

Het idee is om patiënten het gevoel te geven dat ze al thuis zijn en niet meer in een ziekenhuis. Het sluit aan bij de strategie van Zuyderland: “De beste zorg, zo thuis mogelijk.”

Zorg rond patiënt

Afdelingshoofd Martin Cremers is opgetogen over deze ontwikkeling: “De realisatie van deze Hart Lounge is een nieuwe stap in het optimaal organiseren van zorg rond de patiënt. We hebben dit concept in nauwe samenwerking met collega’s van de Dagverpleging en externe partner Medtronic ontwikkeld. Na een verbouwing van bijna acht maanden ben ik trots dat we hier vanaf nu de eerste patiënten mogen ontvangen.”

Hotelschool

Ook het gastvrijheidsconcept is extra goed doordacht, zegt teamleider Debora Berends. “Studenten van de Hotel Management School Maastricht (Horizons in Hospitality) hebben een plan gemaakt op basis van wensen en behoeften van patiënten. Een onderzoek op de HCK kan namelijk best spannend en ingrijpend zijn. Al die ervaringen zijn meegenomen om in onze Hart Lounge een sfeer te creëren waar patiënten en familie zich zo goed mogelijk op hun gemak voelen.”

Patient Journey

Berends vervolgt: “De realisatie van de Hartlounge past in een rij innovatieve ontwikkelingen bij de afdeling Cardiologie. Zo zijn we recent gestart met een nieuw zorgpad voor dotterbehandelingen en de zogenaamde ‘Patient Journey App’. Hiermee kunnen patiënten zich vanuit thuis optimaal voorbereiden op hun ingreep en worden ze onder andere via pushmeldingen nauw bij hun behandelproces betrokken.”