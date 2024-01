Zwangeren kunnen echo-informatie inzien via pgo

Een pgo is een app of website waarmee gegevens over gezondheid worden verzameld. Zorginstellingen, overheden en bedrijven werken aan de introductie en doorontwikkeling van pgo’s. Zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, ggz- en revalidatie-instellingen kunnen beveiligd patiëntgegevens uitwisselen met pgo’s. Dit wordt nu dus uitgebreid met de geboortezorg.

In de afgelopen maanden hebben GERRIT, ROS Friesland, Zorgnetoost en CareCodex, de uitvoerende stichting van het landelijk programma Babyconnect, samen met verschillende partijen gewerkt aan de ontwikkeling van deze gegevensdienst voor de geboortezorg.

Aanstaande moeders geven feedback

Aanstaande moeders hebben aangegeven welke gegevens zij belangrijk vinden om te kunnen zien en ze hebben feedback gegeven op de ontwerpen. Ze hebben ook meegedacht over communicatiematerialen richting patiënten en cliënten. Naar aanleiding daarvan heeft Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Babcyonnect een nieuwe video opgenomen voor PGO.nl, de website met voorlichting voor burgers en zorgprofessionals over PGO’s.

Ziekte en gezondheid

Met deze gegevensdienst halen cliënten binnenkort hun eigen gegevens op die bij de verloskundige bekend zijn in hun pgo. Eerst is dat bij Orfeus, snel daarna volgen de andere verloskundige informatiesystemen. De komende maanden komt er steeds meer informatie bij, inclusief kraam- en echo-informatie. Daarmee gaan de gegevens niet meer uitsluitend over ziekte, maar ook over gezondheid.

Babyconnect wordt uitgevoerd door stichting CareCodex. Het programma is opgezet in opdracht van het ministerie van VWS door een stuurgroep, gevormd door RSO Nederland, College Perinatale Zorg, Nictiz, Perined en stichting CareCodex.