Zweeds miljardenbedrijf neemt FocusCura over

FocusCura, aanbieder van it-systemen voor in de ouderenzorg, wordt overgenomen door Assa Abloy. Die Zweedse miljardenonderneming brengt FocusCura samen met it-aanbieder Phoniro. Samen nemen ze een toonaangevende positie aan in Europa.

Assa Abloy maakt de overname van FocusCura vrijdagochtend bekend. Het bedrijf uit Stockholm met een omzet van ruim 7 miljard euro is naast deze digitale toepassingen ook thuis in toegangspoorten en pasjes hiervoor. Het bedrijf zet nu een grote stap met deze overname en krijgt zo een grote positie in de Nederlandse en Belgische ouderenzorg.

Digitale leider

Assa Abloy wil de krachten van FocusCura bundelen met het Zweedse Phoniro. Dat is een Zweedse evenknie van FocusCura met veel klanten in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Volgens Assa Abloy ontstaat met de bundeling van de krachten van beide bedrijven een Europese digitale leider in technologie voor ouderenzorg. FocusCura blijft wel de merknaam in Nederland en België.

“We delen de passie voor innovaties en digitale oplossingen die een essentieel verschil maken in de ouderenzorg”, zegt Pontus Björnsson, hoofd van de afdeling Senior Care bij Assa Abloy en ceo van Phoniro.

Raoul Zaal, ceo van FocusCura, is ook enthousiast. “We zijn trots om onderdeel te worden van Assa Abloy Senior Care. Dat zal ons digitale aanbod aan klanten en cliënten verbeteren.”

FocusCura deed in mei zelf nog een overname. Het nam de personenalarmeringsactiviteiten van het failliete Hulpmiddelencentrum over.