Betere digitale gezondheidszorg door technologische evolutie

In korte tijd hebben we veel bereikt, maar er is nog veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot hoogwaardige medische omgevingen. Het realiseren van het potentieel van het digitale gezondheidslandschap is de sleutel tot deze vooruitgang.

Het momentum is in het afgelopen jaar gegroeid en de intenties om de digitale transformatie van de gezondheidszorg naar een hoger niveau te tillen zijn sterk aanwezig. Dit komt mede doordat we hebben gezien dat een technologiegerichte benadering voordelen biedt in veel verschillende gebieden, zoals virtuele zorgverlening, telezorg en monitoring op afstand.

Wereldwijde gezondheidszorgsystemen hebben al lang te maken met uitdagingen zoals vergrijzing van de bevolking, toegang tot diensten voor mensen in landelijke gebieden en de toename van chronische ziekten zoals kanker, diabetes en hartaandoeningen. Digitale technologieën werden wel al ingezet in veel verschillende gebieden om deze ziekten te bestrijden en het gezondheidszorgsysteem te ondersteunen, maar het afgelopen jaar lag er nog meer nadruk op deze bestaande uitdagingen. Doordat medische systemen overweldigd werden of geen patiënten toe konden laten, namen telegeneeskunde en consulten op afstand toe met 50%. Ook was er een aanzienlijke toename in de vraag naar elektronische gezondheidsinformatie.[1] [2]

Het ondersteunen van gezondheidszorgsystemen zodat ze kunnen herstellen heeft prioriteit nu overheden bezig zijn om een betere toekomst te bouwen. In 2020 was er een ongekende versnelling van digitale transformatie-trends in de gezondheidszorg.[3] Volgens een onderzoek door Deloitte onder belangrijke belanghebbenden in de Europese gezondheidszorg zegt bijna 65% van de respondenten dat hun organisatie de adoptie van digitale technologieën heeft vergroot om het werk van clinici te ondersteunen. Een vergelijkbaar percentage (64,3%) zegt dat hun organisatie deze adoptie heeft verhoogd om virtuele ondersteuning en nieuwe manieren van interactie met patiënten te kunnen bieden

(Deloitte, Digital transformation: Shaping the future of European healthcare, september 2020).

De verwachting is dat wereldwijde gezondheidsuitgaven tussen 2021 en 2024 zullen toenemen met een samengestelde jaarlijkse groei van 3,9% (compound annual growth rate, CAGR). Dit is veel sneller dan de 2,8% die we zagen tussen 2015 en 2019. De snelste groei zal te zien zijn in Azië en Oceanië (5,3%) en de transitie-economieën van Centraal- en Oost-Europa (5,2%) en de langzaamste groei in Latijns-Amerika (0,7%).[5] Dit biedt overheden nieuwe mogelijkheden om, met behulp van digitale technologieën, aan de toekomst te werken en zo een eerlijk en open gezondheidszorgsysteem te creëren voor iedereen.

De uitdaging in de gezondheidszorg aangaan

De versnelling die we het afgelopen jaar hebben gezien is slechts een druppel op een gloeiende plaat van wat er echt mogelijk is. In veel regio’s over de hele wereld konden doktersafspraken dankzij telezorg en therapieën voor geestelijke gezondheid dankzij cloudgebaseerd videoplatforms doorgaan. In sommige ziekenhuizen werden de overbelaste intensive care-afdelingen ondersteund met datagedreven platforms die flexibele en schaalbare monitoring van bedden op afstand mogelijk maakte. Hierdoor hadden ziekenhuizen meer capaciteit wat betreft personeel én werden gegevens van medische apparatuur gesynchroniseerd voor realtime analyses.[6] Technologie is in staat om, via digitale kanalen, operationele efficiëntie te vergroten. Maar om dit te kunnen doen is het afhankelijk van een hybride cloudinfrastructuur, vertrouwen in de privacy en bescherming van patiëntgegevens en elektronische medische dossiers. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 2018 van kracht is in de Europese Unie, kunnen digitale processen innovatie bevorderen en robuuste beveiliging toepassen om het vertrouwen van burgers te behouden.

Een betere toekomst bouwen met digitale gezondheidszorg

Deze kans om de gezondheidszorg digitaal te transformeren is uniek en komt op een interessant moment voor wat betreft technologische innovatie. Nu de basis wordt gelegd voor nieuwe, connectieve technologieën zoals 5G, staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk van datagedreven gezondheidszorg waarbij de patiënt centraal staat. Doordat we de lessen en digitale ongelijkheden die we vorig jaar tegen zijn gekomen ter harte nemen, begrijpen we nog beter dan voorheen hoe belangrijk het is dat de gezondheidszorg eerlijker, meer efficiënt en voor iedereen toegankelijk wordt. We moeten de patiënt centraal stellen bij innovaties en buiten de gebaande paden denken – en de technologieën die een revolutie in de gezondheidszorg teweeg kunnen brengen goed begrijpen en toepassen.

De mogelijkheden zijn er. Kunstmatige intelligentie (AI) versnelt bijvoorbeeld de diagnostisering van kanker en verbetert resultaten voor patiënten door middel van precisiebehandelingen. 5G-connectiviteit zou mogelijkheden voor robotchirurgie moeten kunnen bieden, waardoor chirurgen op afstand kunnen opereren. IoT zorgt er al voor dat patiëntenzorg gestroomlijnd wordt en cloudgebaseerde platforms zorgen ervoor dat patiënten in landelijke gebieden toegang hebben tot basisgezondheidszorg. Echter, om deze mogelijkheden universeel te maken en te zorgen dat ze zich verder ontwikkelen, moeten we de basis van de digitale gezondheidszorg versterken. Nu investeren in de technologieën die de basis zullen vormen van de gezondheidszorg van de toekomst is cruciaal om de gezondheid van patiënten in de toekomst te kunnen garanderen en om wereldwijde maatschappijen te verbeteren.

De Wereldgezondheidsorganisatie ziet een hoogst haalbare gezondheidsstandaard als grondrecht van ieder mens.[7] Overheden, industrieën en digitale innovators moeten samenwerken om te zorgen dat dit recht voor iedereen geldt. Er zijn heel veel kansen om de beste gezondheidszorg te bieden en technologie kan een centrale rol spelen bij het leveren van betere resultaten voor patiënten en het aanpakken van maatschappelijke ongelijkheden. Door gebruik te maken van het potentieel van digitale transformatie kunnen we een beter gezondheidszorgsysteem creëren en de weg vrijmaken voor een gezondere, duurzame en onderling verbonden wereld.