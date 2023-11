‘Burgers waarderen zorg op afstand enorm’

‘We hebben in Nederland grote tekorten aan zorgpersoneel. Met zorg op afstand kun je met minder mensen meer zorg verlenen’, zegt Alex van den Bersselaar, directeur-bestuurder van Altide. ‘Een voorbeeld: medicijndispensers besparen maandelijks 10 uur werk per cliënt. Ze zijn in potentie geschikt voor 41.000 mensen. Als die allemaal een medicijndispenser krijgen, bespaar je 11.000 fte aan uren.’

Nieuwe naam

Altide biedt zorg op afstand aan inmiddels ruim 200 organisaties in alle zorgsectoren, van jeugdgezondheidszorg tot ziekenhuizen. De organisatie is ontstaan uit een fusie van NAAST en ZCN, destijds opgericht vanuit de zorgorganisaties Sensire en Espria. ‘We willen zorgorganisaties ondersteunen’, zegt directeur-bestuurder Erik Wijnhof. ‘Per 1 november 2023 heten we Altide, om aan te geven dat we altijd klaarstaan voor mensen die zorg nodig hebben.’

Zorg ondersteunen

Altide ondersteunt de zorg op allerlei manieren. Bijvoorbeeld bij dubbele medicatiecontrole. De wijkverpleegkundige voert in een app een foto van de medicatietoediening in, Altide geeft een fiat als de medicatie volgens voorschrift klopt. Een ander voorbeeld is coördinatie van acute zorg en eerstelijns verblijf. Zo coördineert Altide in de Achterhoek nachtdiensten. Van den Bersselaar: ‘Voorheen kon organisatie A het heel druk hebben, terwijl organisatie B het rustig had. Nu kan het zomaar gebeuren dat een verpleegkundige van Sensire naar een cliënt van Buurtzorg gaat. Daarvoor hebben we inzage in het cliëntdossier.’

Beeldzorg en bereikbaarheid

Altide heeft ook direct contact met cliënten. Bij beeldzorg helpt een zorgverlener mensen via hun tablet bijvoorbeeld een insulinepen te gebruiken. Altide beantwoordt voor zorgorganisaties ook de telefoon buiten kantoortijden. ‘Wij vangen de eerste vragen op en leiden ze door’, zegt Wijnhof. Van den Bersselaar: ‘Zo voeren wij de bereikbaarheid uit voor diverse organisaties voor jeugdgezondheidszorg. Onze verpleegkundigen staan jonge ouders met vragen te woord, ook ’s nachts.’

Winst voor patiënten

De bestuurders zien dat zorg op afstand zowel de zorg ontlast als winst oplevert voor patiënten. Zo leidt thuismonitoring tot 65 procent minder opnames en 90 procent lagere zorgkosten bij hartfalen. Bij COPD dalen de zorgkosten met de helft. Patiënten hoeven minder vaak voor controle naar het ziekenhuis en voelen zich veiliger. ‘Burgers waarderen het enorm dat er elke dag iemand meekijkt’, zegt Van den Bersselaar. Ook persoonsalarmering, wat Altide aan 66.000 mensen levert, geeft cliënt en zorgprofessional rust. ‘Als iemand op de knop drukt, reageren wij binnen dertig seconden. In zes van de tien gevallen hoeft er geen zorgverlener te komen, terwijl die vroeger in 100 procent van de gevallen kwam’, schetst Van den Bersselaar.

Het moet sneller

Altide groeit gestaag, maar het kan en moet volgens de bestuurders sneller. Van den Bersselaar: ‘We doen nu thuismonitoring voor duizend patiënten van tien ziekenhuizen, terwijl het potentieel 1,2 miljoen patiënten is.’ Zorg op afstand leent zich bij uitstek voor schaalvergroting, waardoor het goedkoper wordt en de zorgkosten dalen. ‘Onze verpleegkundigen zijn er dag en nacht, terwijl een zorgorganisatie ’s nachts beperkte bezetting heeft. Daarnaast hebben we een uniek IT-platform dat 24/7 draait’, zegt Van den Bersselaar.

Bekostiging veranderen

Altide roept politici en bestuurders daarom op de uitwisseling van data makkelijker te maken en de bekostiging te veranderen. ‘Kijk daarbij hoe je dit ketenoverstijgend kunt inrichten’, aldus Wijnhof. De huidige bekostiging stimuleert zorg op afstand niet altijd, terwijl dit bewezen effectief, patiëntvriendelijk en arbeidsbesparend is. Van den Bersselaar: ‘Al die uren die je bespaart, kun je op andere plekken inzetten. Zo verlaag je de druk op het zorgpersoneel.’