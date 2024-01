Cao-partijen kiezen Loyalis als partner en verzekeraar voor de sector ziekenhuizen

Cao-partijen in de sector ziekenhuizen hebben Loyalis, een onderdeel van a.s.r., geselecteerd als exclusieve aanbieder voor een collectieve, aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA-hiaatverzekering) voor 220.000 medewerkers, werkend in de algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale zorginstellingen in Nederland. Deze mantelovereenkomst is voor 5 jaar en komt voort uit de cao-afspraak om inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid bij medewerkers te beperken.

Cao Ziekenhuizen beschermt alle medewerkers

De aanleiding van de collectieve afspraak in de Cao Ziekenhuizen was de coronapandemie, die tot veel, langdurig zieke werknemers in de zorg heeft geleid. Een financieel vangnet is voor medewerkers belangrijk, maar de medewerkers fit en vitaal houden nog meer! Loyalis is als gids in inkomen en zekerheid ook de partner voor dienstverlening voor duurzame inzetbaarheid.

Moet je zelf nog een offerte aanvragen of de verzekering regelen? Ben er dan snel bij. Zorg dat de getekende offerte retour is voor 31 januari 2024. Ga hiervoor naar de website van Loyalis.

Loyalis geen onbekende partner in de zorg

Veel grote zorginstellingen, zoals universitair medische centra (UMC’s), maar ook recentelijk de VVT-sector, zijn bij Loyalis verzekerd. Bij de invulling van de verzekeringen en diensten voor de zorg houdt Loyalis rekening met hoe de zaken geregeld zijn in het pensioenfonds PFZW. Zo ontstaat er een sluitende verzekering die is toegespitst op de sector.

Wim Vliex, directeur Loyalis: ‘We zijn gepast trots dat wij als partner in de sector ziekenhuizen mee kunnen denken in oplossingen voor werkgevers en werknemers op het gebied van inzetbaarheid en inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De sector staat voor grote uitdagingen met een toenemende zorgvraag door de vergrijzing, personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim. Voor een gezond en vitaal personeelsbestand en vangnetten bij uitval zijn goede maatwerkoplossingen nodig, toegespitst op de sector. Zo hebben we voor langdurig uitgevallen medewerkers met bijvoorbeeld Long COVID een speciale dekking; de verzekering gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020. Dit deden we eerder ook al voor de VVT-sector.’

Duurzame inzetbaarheid en veerkracht bij ziekenhuizen

We hebben een gezamenlijk belang én uitdaging. Werkgevers, medewerkers, de samenleving, maar ook wij als verzekeraar zijn gebaat bij duurzaam inzetbare medewerkers. De uitdagingen in de sector ziekenhuizen begrijpen we maar al te goed. Als partner denken we daarom graag mee over het versterken van duurzame inzetbaarheid in de zorg. Onderwerpen die ons bezighouden zijn o.a. arbeidsongeschiktheid door Long COVID, geldzorgen onder ziekenhuispersoneel en het behoud van fysieke en mentale fitheid.

Hoe we de persoonlijke gids zijn voor ziekenhuizen

Met een integrale, persoonlijke aanpak wil Loyalis ziekenhuizen strategisch helpen bij de implementatie van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. We geloven in een samenhangende en planmatige aanpak van dit beleid zodat het een cyclisch proces wordt, in plaats van een losstaande activiteit. Dit doen we door in te zoomen op thema’s als vitaliteit, preventie en re-integratie. Uiteraard is Loyalis er ook als het mis gaat met zekerheid voor werkgever en medewerker.

“De persoonlijke aanpak typeert Loyalis”, aldus Danny Stassar, Specialist Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid bij Loyalis. “Ondanks dat er een aantal sector brede uitdagingen zijn, heeft iedere organisatie ook zijn eigen, specifieke uitdagingen. Daarom gaan we graag met alle werkgevers in gesprek om dienstverlening op maat aan te bieden.”



