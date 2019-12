Cofinimmo kiest voor sociaal en duurzaam

Cofinimmo heeft haar zorgvastgoedportefeuille de laatste jaren flink uitgebreid in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Nederland. De van oorsprong Belgische vastgoedvennootschap zet thans in op duurzaamheid en communityconcepten. State Hilligersberg in Rotterdam is daar een mooi voorbeeld van, vindt COO Healthcare Sébastien Berden.

Cofinimmo, dat sinds 1983 bestaat, doet sinds 2005 ook in zorgvastgoed. Meer dan de helft van haar portefeuille bestaat nu uit (woon)zorggebouwen. In 2012 begaf de vastgoedvennootschap zich voor het eerst op de Nederlandse zorgvastgoedmarkt met de acquisitie van een orthopedische kliniek in Naarden.

Inmiddels heeft Cofinimmo hier veertig gebouwen in eigendom, waaronder vijf woonzorgcentra. De afgelopen drie jaar is de internationaliseringsslag geïntensiveerd met een dertigtal vastgoedtransacties in Nederland, Frankrijk en Duitsland en dit jaar met vijf nieuwbouwprojecten in Spanje. Cofinimmo heeft interesse in het hele zorgspectrum, variërend van acute zorg, residentiële zorg tot eerstelijnszorg.

Ontzorgen

Cofinimmo helpt zorginstellingen met sale en leaseback: het overnemen en terug verhuren van hun vastgoed, zo legt Berden uit. Dan hoeft de zorginstelling zich geen zorgen meer te maken over het vastgoedpark en kan ze zich puur richten op het primaire proces.

Daarnaast ontwikkelt Cofinimmo gebouwen voor zorginstellingen of neemt bestaande nieuw- of verbouwprojecten over. Tenslotte kan de vastgoedvennootschap meedenken in strategisch vastgoedaanpak en financiën.

Toekomstbestendig

Nederland is niet altijd even eenvoudig voor Cofinimmo, omdat het grootste deel van de zorgmarkt in handen is van non-profit instellingen. Sale and lease back tranasacties zijn er minder een gewoonte. Dat maakt investeringen in bijvoorbeeld woonzorgcentra best lastig. De uitdaging zit hem dan vooral in het ontwikkelen van goede gebouwen en het renoveren van oude panden.

De toekomst van het zorgvastgoed ziet Sébastien Berten steeds vaker in het model van een communityconcept of zorgcampus met verschillende functies op één plek, bijvoorbeeld een verpleeghuis met daarnaast dagopvang voor kinderen, thuiszorg, een eerstelijnsgezondheidscentrum en een buurtcafé of ontmoetingsplek. Dat is dé manier om bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen.

Zo’n synergie vindt plaats in State Hilligersberg (vroeger Reuma- en Revalidatiecentrum Rotterdam: RRR), waar naast een revalidatiekliniek en huisartsenpost ook een zorgpension, kapsalon en grand café komen. Cofinimmo werkt in dit project samen met Zorggroep Fundis en de duurzame architect Thomas Rau om echt toekomstbestendige zorgvastgoed te ontwikkelen.