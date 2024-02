Collectieve inkoop houdt de zorg betaalbaar

De zorg wordt peperduur. Althans, als we niets doen. Nieuwe initiatieven die kosten reduceren zijn hard nodig, het liefst uit de markt. Als marktleider in de hulpmiddelensector voelt Medux haar verantwoordelijkheid en start met een collectieve inkoop van verpleegbedden.

De cijfers zijn bekend. Mede door vergrijzing is er in 2040 een verdubbelde vraag naar zorg. Ondertussen groeien de financiering en arbeidsmarkt niet mee. Kortom, met minder geld en personeel moeten we een ongekende zorgvraag het hoofd bieden. Bij HartingBank, het merk waarmee Medux de intramurale markt bedient, is duidelijk te merken dat bij zorginstellingen betaalbaarheid nu al een groot issue is. “We zien bij veel zorginstellingen waar wij over de vloer komen, dat zij financiële problemen ervaren”, zegt Josette Luijten, directeur van Medux Nederland. Kostenbesparende initiatieven in de zorg zijn broodnodig, maar dan wél initiatieven die de zorg niet uitkleden, maar verrijken, meent Medux.

Samen sterk staan

Vanuit die invalshoek organiseert HartingBank een collectieve inkoop verpleegbedden. Luijten: “Door ons grote bereik, marktleiderschap en enorme slagkracht, zijn wij de aangewezen partij in de markt om te zorgen dat zorginstellingen de beste prijs krijgen voor hun verpleegbedden.” Het uitgangspunt is simpel: hoe meer zorgpartijen zich inschrijven voor de inkoop, hoe beter de onderhandelingspositie is naar de drie geselecteerde beddenleveranciers toe. Ook kunnen er kosten worden bespaard door het efficiënter inrichten van productie, planningen en processen.

Budgetten rondkrijgen

Tussen 26 februari en 15 maart 2024 verzamelt HartingBank de aanvragen, waarna het in onderhandeling gaat met geselecteerde leveranciers. Uiterlijk 5 april krijgen deelnemers aan de collectieve verpleegbeddeninkoop een vrijblijvende offerte, waarna het aanbod afgewezen of geaccepteerd kan worden. De leveringen vinden vanaf mei plaats, waarbij de levering ook later in het jaar mogelijk is. Josette Luijten heeft hoge verwachtingen ten aanzien van de collectieve inkoop. “We hopen dat we zorginstellingen op deze manier kunnen helpen om de budgetten rond te krijgen.”

Heeft u interesse in deelname aan de Collectieve Inkoop Verpleegbedden? Kijk voor meer informatie op hartingbank.nl