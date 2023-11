Datagedreven werken? Doe mee aan het benchmarkonderzoek

Effectief omgaan met data is de basis van een gezonde zorgorganisatie en een toekomstbestendige zorg. De grote vraag is: hoe kan je echt stappen maken?

Ook in het Integraal Zorg Akkoord(IZA) wordt het belang van datagedreven werken benadrukt. Je hoeft dan ook weinig zorgorganisaties meer te overtuigen van het nut van datagedreven werken. De grote vraag waar men nu mee worstelt is: hoe pakken we het aan? Want vaak lopen er al dataprojecten op één of twee afdelingen, maar de samenhang ontbreekt en het lukt maar niet om op te schalen.

Techniek is ondergeschikt

Opschalen lukt niet doordat veel van die projecten zijn begonnen vanuit de techniek: we schaffen een dataplatform aan en maken wat analyses die inzicht moeten geven in een bepaald vraagstuk, zoals bijvoorbeeld de wachtlijsten. Dit is een mooie stap maar vaak kom je er tijdens zo’n project achter dat niet alle benodigde data zo maar uit de systemen gehaald kunnen worden omdat die informatie niet op uniforme wijze wordt vastgelegd of sterk is vervuild. Ook blijkt vaak al snel dat het tot je beschikking hebben van een dashboard niet betekent dat mensen ook andere beslissingen nemen. Medewerkers moeten leren vertrouwen op data. Ze moeten bovendien worden gestimuleerd om anders te gaan denken. Meer in de trant van: als ik dit en dit inzicht kan halen uit de data, is dit of dit dan ook mogelijk? Want op die manier zorg je ervoor dat de dashboards die je maakt ook aansluiten bij vragen die zorgverleners of managers in de praktijk hebben. Kortom, de techniek is de basis, maar alleen door de techniek op orde te hebben word je geen datavolwassen organisatie.

Inventarisatie als startpunt

Het gevolg van projecten met een te grote focus op de techniek is dat de organisatie onvoldoende wordt meegenomen. Om dit te voorkomen kun je beter beginnen met een goede inventarisatie: waar staan we eigenlijk als het gaat om datagedreven werken? Op welke punten hebben we het best goed op orde en op welke vlakken moeten we verbeteren? Daarbij gaat het veel meer om:

Strategie en structuur;

Adoptie van technologie; en

Inbedding van data in jouw organisatie.

Nieuw: Datavolwassenheidsscan

Om hier snel inzicht in te geven, heeft 6Gorilla’s een datavolwassenheidsscan ontwikkeld. Deze scan is gebaseerd op jarenlange ervaring met datatrajecten in zorgorganisaties. Er is een vertaalslag gemaakt van de interne instrumenten die in tientallen trajecten zijn ingezet naar een voor iedereen toegankelijk gratis benchmarkonderzoek. Dit onderzoek geeft jou aan de hand van jouw score op twintig statements in vijf minuten inzicht in waar je staat op de zojuist genoemde drie thema’s.

Dit benchmarkonderzoek is een scan in vogelvlucht waarop data experts in een persoonlijke analyse aanvullende inzichten verstrekken en tools bieden die je kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de datavolwassenheid van je organisatie. Vanuit dit vrijblijvende onderzoek biedt 6Gorilla’s mogelijke vervolgtrajecten aan, die op verschillende deelgebieden gedetailleerd inzicht geven in wat je moet doen om naar een volgend niveau te groeien.

Vergelijk jezelf met anderen

Met het gratis benchmarkonderzoek kun je jezelf vergelijken met andere zorgorganisaties in je eigen sector of juist met andere deelsectoren van de zorg. Ook kun je de benchmark gebruiken om verschillende vestigingen van je eigen organisatie met elkaar te vergelijken. Want een geïntegreerde aanpak is cruciaal als je data als ‘single point of thruth’ wilt gaan gebruiken in een dashboard of in andere datatools, zoals slimme signaleringen.

Praktisch en geïntegreerd

Wil jij op een praktische manier aan de slag met datagedreven werken? Wil je van losse initiatieven toegroeien naar een geïntegreerde aanpak? Ontdek hoe je echt stappen kan maken in datavolwassenheid en doe mee aan het benchmarkonderzoek.