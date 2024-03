De 4 HR trends voor 2024 die je niet mag missen

Het nieuwe jaar 2024 is van start gegaan. Net als vorig jaar krijgen we dit jaar te maken met de nodige uitdagingen op de arbeidsmarkt: aanhoudende krapte, de veranderende zorgvraag en daarmee een andere rol voor de zorgprofessional, het complexe zzp dossier en de invulling van de rol als modern werkgever. Het HR vak is in transitie. Zeker in de zorg sector.

De stand van zaken in de zorgsector: 55.000 vacatures (verwacht tekort in 2031 is 135.000, 190.000 in 2033), een instroom die maar iets meer is dan de uitstroom van gediplomeerde medewerkers (176.000 vs 155.000) en een structureel hoog ziekteverzuim van rond de 8%. Meer dan ooit geldt voor dit nieuwe jaar dat afwachten geen goed idee is. Daarom is misschien wel de belangrijkste trend voor 2024: kom in actie! We zetten de trends op een rij die je helpen dat in de praktijk te brengen.

Trend 1: Anders kijken naar talent (Potentieel benutten)

De vergrijzing en toenemende vraag nemen toe, dus de krapte wordt alleen maar groter. Om het tekort aan personeel structureel aan te pakken, moet het potentieel aan mensen die kunnen en willen werken in de zorg écht beter worden benut. Dit is een trend die de komende jaren niet anders is. Als organisatie met openstaande vacatures kun je kansrijk potentieel extern vinden, als je bereid bent anders te kijken. Door alleen naar diploma’s te kijken, doe je zowel jezelf als werkgever als potentiële medewerkers tekort. Kijken naar wat iemand wél kan en hoe je die capaciteiten en talenten in je organisatie kan inzetten: dat is de essentie van de oplossing.

Talent in beeld

Ook binnen je organisatie liggen er mogelijkheden om potentieel beter te benutten. En ook dat begint met anders kijken dan je misschien gewend bent. Ben je je voldoende bewust van het talent binnen je eigen organisatie? Heb je de skills en vaardigheden van je medewerkers goed in beeld? Om het maximale uit je mensen te halen, moet je meer doen aan talentmanagement: medewerkers inzetten op hun talent, op andere plekken in je organisatie (of bij andere zorgorganisaties), opleiden en ze zo behouden voor je organisatie.

Trend 2: AI als onmisbare tool

AI (artificial intelligence of, in het Nederlands, kunstmatige intelligentie) wordt steeds vaker en met meer vertrouwen ingezet in het bedrijfsleven. Ook op het gebied van HR hebben veel organisaties de voordelen ervan ontdekt: ze maken steeds vaker gebruik van nieuwe technologieën om nieuwe medewerkers naadloos te laten integreren in de organisatie. Denk hierbij aan digitale handboeken, online trainingen en virtuele rondleidingen die hen verwelkomen. Bovendien ervaren werkgevers dat het recruitmentproces door middel van AI wordt vergemakkelijkt en versneld, doordat grote hoeveelheden data kunnen worden gescreend en geanalyseerd. In de toekomst zal HR steeds meer vertrouwen op deze data-analyses om strategische beslissingen te onderbouwen, bijvoorbeeld op het gebied van personeelsplanning.

Trend 3: Mentale gezondheid op de werkplek (Goed werkgeverschap)

Toenemende werkdruk door personeelstekort (in de zorg vindt 50% de werkdruk te hoog), financiële zorgen en spanningen in de maatschappij: het zijn allemaal aanleidingen die kunnen zorgen voor uitval onder je medewerkers. Psychisch verzuim – en (daardoor) langdurige afwezigheid – kan in 2024 veel invloed hebben op je bedrijfsvoering. In 2024 zullen we als werkgevers, zeker ook in de zorg, nog meer aandacht moeten besteden aan de mentale vitaliteit en veerkracht van medewerkers om ze op lange termijn inzetbaar te houden.

Trend 4: Futureproof door slimme strategie

De komende jaren zullen we veel veranderingen zien op het gebied van werk en werkgeverschap. Dit betekent dat de omgeving van je organisatie in beweging zal blijven. Om ervoor te zorgen dat je futureproof bent, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn. Een langetermijnplanning voor de personele bezetting in je organisatie hangt logischerwijs samen met trends in de arbeidsmarkt. Hoe meer veranderingen er zijn, hoe belangrijker het is om hierop te anticiperen.

Strategische personeelsplanning helpt je grip te krijgen op de toekomst en je voor te bereiden op mogelijke uitdagingen. Door nu actie te ondernemen en een strategisch personeelsplan op te stellen, leg je een stevige basis voor een succesvolle toekomst van jouw organisatie. Een uitdagende arbeidsmarkt vraagt om creativiteit, een brede blik en de overtuiging dat kansen potentiële successen zijn. Daarom zetten we in 2024 samen met werkgevers vol in op het opleiden en ontwikkelen van talent, het inzetten van onbenut talent en het omarmen en stimuleren van vakmanschap in de zorg. Zodat we samen werkperspectief bieden voor iedereen die in de zorg wil werken. We gaan hierover graag met je in gesprek om optimaal gebruik te maken van al het beschikbare arbeidspotentieel.

Neem voor meer informatie contact op met Saskia van Wieringen.