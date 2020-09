De pijn van de zorgverlener verlichten

“De revalidatiearts, fysiotherapeut of pijnarts moet zich kunnen focussen op zijn of haar passie en expertise: de zorgverlening. Dit zal leiden tot meer voldoening in het werk en betere zorg voor de patiënt, ” aldus Bjorn de Hoon, directeur van Avinty Revalidatie.

Samen met zorgprofessionals ontwikkelt Avinty een nieuw EPD specifiek voor de revalidatie. “REFLEX is een efficiënt en gebruiksvriendelijk systeem dat de administratieve pijn van de zorgverlener verlicht. Met als resultaat minder kosten, meer effectieve zorguren en meer werkplezier.”

De enorme druk bij zorgverleners

Een zorgverlener heeft ontzettend veel informatie nodig om in korte tijd beslissingen te kunnen nemen over de behandeling van een patiënt. Deze informatie moet de zorgverlener meestal verzamelen vanuit meerdere softwaresystemen om tot een totaalbeeld van de patiënt te komen. Daarnaast wordt van de zorgverlener verwacht dat hij of zij zoveel mogelijk patiënten ziet en ieder uur zo efficiënt mogelijk gebruikt. Deze continue werkdruk en het ongemak van zoeken naar de juiste informatie resulteert in frustratie.

Er is duidelijk behoefte aan een veilig, makkelijk en gebruiksvriendelijk softwaresysteem dat voor iedereen, ook de patiënt, toegankelijk is op elk moment van de dag. Het zou ideaal zijn als alle zorgverleners rondom een patiënt zoals artsen, verplegers, fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en de patiënt zelf, tegelijkertijd in het dossier kunnen werken. Niet meer zoeken naar belangrijke informatie en rommelen tussen verschillende systemen waardoor kostbare zorguren verloren gaan. Deze wens hebben we gerealiseerd in het nieuwe EPD voor de revalidatie: REFLEX.

Luisteren naar de zorgverlener en patiënt

Revalidatieartsen geven vanuit de praktijk aan dat ze behoefte hebben aan voorgedefinieerde zorgpaden (evidence-based en ook centrum specifiek) in hun softwaresysteem. Van hieruit kunnen ze de zorg voor de patiënt personaliseren waardoor het uiteindelijk maatwerk wordt. Met name in de revalidatiebranche is maatwerk belangrijk. Patiënten hebben persoonlijke doelen die ze nastreven.

Zo wil de ene patiënt weer kunnen hardlopen en heeft een ander het doel om weer te kunnen tuinieren. Zo’n zorgpad is een handige methode die zorgverleners ondersteunt en vormt tevens de basis voor werklijsten. Hierdoor wordt de kans dat er iets over het hoofd gezien wordt aanzienlijk verkleind.

Een administratief struikelblok is de planning van een behandeltraject. Wanneer een aanpassing in een traject gemaakt wordt – iets dat met regelmaat gebeurt – zal iedere volgende stap en afspraak opnieuw bekeken en gepland moeten worden. Deze stappen zijn allemaal met elkaar verbonden en worden uitgevoerd door verschillende zorgverleners.

Een goede planning is enorm belangrijk voor het slagen van een behandeltraject. Het leidt tot een aantoonbaar effectiever gebruik van de zorguren. In het nieuwe EPD bieden we de mogelijkheid gebruik te maken van automatische planningssoftware.

Co-creatie, innoveren in revalidatie

Alle mooie ideeën en wensen van de zorgprofessionals worden meegenomen in het creëren van het nieuwe EPD. Met ruim 30 jaar ervaring (her)kennen we de meeste pijnpunten maar leren we ook nog iedere dag. Door samen op deze manier te co-creëren ontstaat er een efficiënt en gebruiksvriendelijk systeem voor de revalidatiebranche en haar patiënten. Hierdoor spaart men uiteindelijk tijd uit op de werkvloer, wordt het revalidatieproces beter ondersteund en kan de zorgverlener zich weer bezighouden met zijn of haar kerntaken. Tenslotte verdient deze branche een EPD dat 100% toegewijd is aan haar zorgprofessionals.

Het EPD kan gebruikt worden op een device naar keuze. Dit betekent in de praktijk dat een revalidatiearts vanaf bijvoorbeeld zijn telefoon zijn urenregistratie kan bijhouden en belangrijke informatie van een patiënt kan doornemen, waar hij zich ook bevindt.

Het gemak voor de patiënt

Zorgverleners geven duidelijk aan dat de meeste patiënten het fijn vinden om meer regie en meer (digitale) communicatie te hebben over hun behandeling. Zeker als deze informatie gebundeld op één plek toegankelijk is, op ieder gewenst moment van de dag.

In REFLEX kan de patiënt een actieve rol spelen, zoals zijn behandeltraject bekijken, persoonsgegevens updaten en feedback over een behandeling geven. Op deze manier heeft de patiënt meer grip, zeggenschap en inzicht in zijn behandeltraject. Het heeft ook als voordeel dat de patiënt hiermee de werkdruk van de zorgverlener op actieve wijze verlicht. Immers, de patiënt levert zelf vooraf bepaalde informatie aan in het EPD.

Kosten besparen, hoe dan?

In de periode 2006-2020 besteedden we in Nederland 50% meer aan zorg. Dit terwijl ons bruto nationaal product in deze periode slechts met 22% gestegen is. Dit is een enorme stijging van kosten. De reactie vanuit de overheid en verzekeraars is dat er steeds meer regelgeving komt.

Helaas zorgen deze regels voor een inefficiënt gebruik van de zorguren omdat de zorgverlener nog meer moet administreren en verantwoorden. Hierdoor zitten we in een vicieuze kostencirkel die steeds erger wordt. REFLEX heeft als doel de kosten van de administratie- en planningslast te reduceren zodat zorgverleners weer kunnen doen waar ze goed in zijn: zorg verlenen!

Dit verhaal is ontleend aan een interview met Bjorn de Hoon, directeur van Avinty Revalidatie.

Meer informatie over REFLEX? Neem dan contact op met Linda Talman via Linda.Talman@avinty.com.