De State Hillegersberg: kleinschaligheid met groot zorgvolume, hoe kan dat?

Het lijkt een paradox in de zorg: internationaal is er tegelijkertijd een trend naar kleinschaligheid te zien, als het streven naar clustering om de zorg betaalbaar te houden. Maar dat dat heel goed samen blijkt te gaan, bewijst woonzorgcomplex De State Hillegersberg in Rotterdam.

Daar wordt een oude revalidatiekliniek omgebouwd tot een campus met verschillende woon- en zorgfuncties. De State Hilligersberg wordt ontwikkeld door Fundis, netwerkorganisatie in de zorg, en Cofinnimo, internationaal belegger in zorgvastgoed. Tijdens het Skipr online event Zorg en Vastgoed vertelden Jeroen van den Oever, bestuursvoorzitter van Fundis, Kees Zachariasse, managing director van de Nederlandse dochtermaatschappij van Cofinimmo en verantwoordelijk voor de Nederlandse zorgvastgoedportefeuille, en Sébastien Berden, COO van Cofinimmo, over alle ins en outs van casus De State Hillegersberg.

“Overal in Europa, maar vooral in Duitsland en Frankrijk, zie je vormen van clustering van woon- en zorgfuncties ontstaan”, zegt Sébastien Berden. “Dat heeft onder andere te maken met efficiency en personeelsschaarste.” Lang werd gedacht dat er grote hoeveelheden – minstens honderd bewoners – nodig zijn om de zorg betaalbaar en beheersbaar te houden, zo legt de COO van Cofinimmo uit. Maar de trend kan juist heel goed samengaan met kleinschaligheid. “Dat bewijst dit project met Fundis. De oplossing ligt in het bij elkaar brengen van verschillende vormen van zorg. In De State Hillegersberg komen onder andere een zorgpension/eerstelijnskliniek, woonzorg, een huisartsenpraktijk, een praktijk voor fysiotherapie en een revalidatiekliniek, maar ook een brasserie voor bewoners en voor de wijk. Door al die functies is er voldoende zorgvolume om het betaalbaar te houden, maar heeft de resident het idee dat hij of zij kleinschalig woont. Met dit idee is Fundis een voorloper.”

Campussetting

“De campussetting wordt nu gerealiseerd in een verouderd zorggebouw”, legt Kees Zachariasse uit. “Maar zoiets hoeft niet in één gebouw. Dat kan net zo goed in een straat of een hele wijk zijn.” De oude revalidatiekliniek in de Rotterdamse wijk Hillegersberg bestond uit twee delen: één was gebouwd in 1968 en één in 1999. “Het oudste gedeelte leende zich prima voor een verbouwing. Het pand uit 1999 moest worden gesloopt en opnieuw opgebouwd. Alleen het betonnen karkas bleef staan.”

Tijdens de verbouwing ‘bleef de winkel open’. Dat was mogelijk door een strak aangehouden schuifplan, legt Zachariasse uit. De woonzorglocatie wordt in maart opgeleverd. “Fundis heeft een contract met Cofinimmo voor 25 jaar. Zolang staat het ook bij ons op de balans. Het lijkt bijna op eigendom”, zegt Jeroen van den Oever.

Aandachtspunt

“Er is hier geen rekening gehouden met scheiding tussen wonen en zorg. Voor de Wlz gaat het alleen om intramurale zorg. Op andere locaties gebeurt dat wel”, vertelt de Fundis-bestuurder. Dat brengt belegger Berden op een punt van aandacht bij deze paradoxale zorgtrend. “Verschillende vormen van zorg worden in Nederland ook allemaal verschillend gefinancierd. Dat is lastig. Je wilt eigenlijk dat de patiënt of cliënt van de ene vorm van zorg kan overstappen naar de andere zonder dat hij of zij met verschillende administraties te maken krijgt.”