‘Dit leidt tot een betere diagnose bij hartritmestoornissen’

‘In vergelijking met de traditionele Holter-monitoren is dit een gamechanger. Patiënten ervaren meer comfort omdat de sensor kleiner is en direct boven het hart wordt geplaatst. Het ongemak van draden en stickers is verleden tijd. Ze kunnen ook douchen en sporten terwijl ze de sensor dragen. Maar vooral kunnen we hartritmestoornissen eerder ontdekken. Dit leidt tot een betere diagnose en helpt ons om patiënten met specifieke problemen effectiever te behandelen.’

Dat zegt Robert Tieleman. Hij is cardioloog in het Groningse Martini Ziekenhuis, dat onlangs als eerste ziekenhuis in Nederland aan de slag ging met de Philips ePatch en Cardiologs software. De ePatch is een draagbare sensor die de elektrische activiteit van het hart meet en omzet in een ECG. Behalve het grotere draagcomfort onderscheidt de ePatch zich ook door aanzienlijk meer geheugen. “Dat is nu al vijf dagen en binnenkort waarschijnlijk zelfs twee weken,” aldus Tieleman. “De traditionele sensoren gaan niet verder dan 48 uur. Het spreekt vanzelf dat je in vijf dagen veel meer relevante data verzamelt dan in twee.”

Automatische rapporten

De Cardiologs software maakt vervolgens gebruik van AI om de gegevens te analyseren waarmee het systeem automatisch rapporten genereert. “Voorheen kostte het onze Holter-analisten veel tijd om die 48 uur aan hartritmegrafieken handmatig te beoordelen. Dat hoeft nu niet meer. Dat bespaart veel tijd en verbetert de efficiëntie in onze diagnostische processen,” aldus Tieleman. “Doordat we als eerste in Nederland gebruik maken van deze software, zijn er korte lijnen naar de producent, en kunnen we daar waar nodig de manier van berichtgeving aanpassen naar onze wensen.”

De implementatie van de ePatch en Cardiologs software heeft de efficiëntie op de afdeling cardiologie van het Martini Ziekenhuis aanzienlijk verbeterd. “We weten het allemaal, de arbeidsmarkt voor zorgverleners is krap. Dat geldt ook voor Holter-analisten. Deze nieuwe techniek maakt het mogelijk om meer te doen in dezelfde tijd. Zo kun je hoogwaardige zorg te blijven bieden, zelfs met minder middelen. Het past bovendien in de trend van steeds meer technologie in de zorg. Maar anders dan bij een EPD, dat je werk als dokter niet altijd eenvoudiger maakt, zijn er bij de ePatch en Cardiologs software eigenlijk alleen maar voordelen.”

Screenen op atriumfibrilleren

Belangstelling voor de nieuwe toepassingen is er ook buiten de cardiologie. “Patiënten die opgenomen worden met een beroerte, moeten we volgens de huidige richtlijn 72 uur monitoren op de aanwezigheid van de ritmestoornis atriumfibrilleren. Dit omdat beroertes in de aanwezigheid van deze ritmestoornis vaak optreden als gevolg van stolsels uit het hart, en deze patiënten sterkere antistollingsmedicatie moeten gebruiken na het herseninfarct. Tot op heden lagen patiënten met een beroerte gedurende minimaal 24 uur aan de bewaking, met daarna een 24-Holter. Dit wordt binnenkort vervangen door een ePatch die een verpleegkundige bij neurologie direct bij opname aanbrengt, en die na vijf dagen wordt geanalyseerd door de afdeling cardiologie. Als de klinische toestand van patiënt dit toestaat kan hij of zij eerder naar huis, en kan de ePatch vanuit daar naar de cardiologie worden opgestuurd voor analyse.”

Daarnaast zijn er potentieel andere toepassingen, zoals patiënten met hartkloppingen die via huisartsen en laboratoria zouden kunnen worden gemonitord. ‘Denk dan aan mensen met hartkloppingen die naar het ziekenhuis komen. Dit kan ook via de huisarts en het laboratorium. Daarmee verplaats je de zorg van de tweede naar de eerste lijn. We hebben het al druk genoeg in het ziekenhuis en er komen de komende jaren alleen maar meer patiënten, dus dat lijkt me een interessante mogelijkheid.’

